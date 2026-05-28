SI È CHIUSA UN’ALTRA STAGIONE DI SUCCESSO PER “FORUM” IL TRIBUNALE TV DI BARBARA PALOMBELLI

Si è chiusa ieri, mercoledì 27 maggio, un'altra stagione di successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum” con Barbara Palombelli.

L’appuntamento con il tribunale più longevo della tv italiana, anche quest’anno ha registrato ottimi risultati d’ascolto, confermandosi un cardine della programmazione del day time di Canale 5 e Retequattro.

La quarantunesima edizione di “Forum” su Canale 5, si è imposta nella propria fascia con una media del 19.1% di share e 1.331.000 telespettatori. Sempre molto bene anche “Lo Sportello di Forum” su Retequattro: media del 6.41% di share e 697.000 telespettatori.

In entrambe le trasmissioni, Barbara Palombelli, attraverso le storie di vita quotidiana dei protagonisti, affronta col suo stile giornalistico, rigoroso ma empatico, temi socialmente importanti che interessano e coinvolgono i telespettatori. A Forum si sono dibattuti temi di grande attualità con il contributo di giornalisti, scrittori e politici, chiamati a commentare le sentenze dei giudici, offrendo riflessioni ponderate anche sui temi più divisivi e contemporanei.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

«“Forum” continua a essere un appuntamento quotidiano di grande successo. Un grazie speciale a Barbara Palombelli che, con la sua passione e sensibilità, riesce a raccontare storie vicine alla vita reale delle persone. Grazie anche a tutta la squadra autorale e produttiva».

“Forum” e “Lo Sportello di Forum” torneranno a settembre con puntate inedite, nuove storie e nuovi temi.