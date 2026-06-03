Banca Generali: raccolta netta totale di 1.049 milioni di euro a maggio, da inizio anno sono 3,8 miliardi

Banca Generali ha realizzato a maggio una raccolta netta pari a euro 1.049 milioni (+72 per cento a/a) portando il dato cumulato da inizio anno a euro 3,8 miliardi, in crescita del +41 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre alla sostenuta dinamica dei volumi, il dato si distingue per la qualità della sua composizione con flussi nelle soluzioni gestite pari a euro 894 milioni, quasi cinque volte superiori rispetto al corrispondente mese dell’anno scorso (euro 1,6 miliardi da inizio anno, +139 per cento a/a). Il risultato è stato trainato dal successo delle nuove linee di prodotto lanciate nel corso del mese e finalizzate alla diversificazione e protezione dei portafogli in un’ottica di medio lungo termine. La raccolta in soluzioni gestite è stata trainata dall’eccellente contributo dei fondi di casa pari a euro 818 milioni nel mese (euro 1,1 miliardi da inizio anno), in scia al riscontro dal lancio delle nuove soluzioni di investimento della Sicav Lux Im. Si conferma inoltre positiva la raccolta dei prodotti contenitori sia finanziari (euro 65 milioni nel mese, euro 358 milioni da inizio anno) che assicurativi (euro 28 milioni nel mese, euro 100 milioni da inizio anno). Per quanto riguarda gli Altri Attivi, la raccolta è risultata positiva per euro 313 milioni (euro 2,2 miliardi da inizio anno) trainata in particolare dai conti amministrati che hanno registrato flussi per euro 265 milioni (euro 1,6 miliardi da inizio anno).

L’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Il mese di maggio rappresenta il miglior risultato della nostra storia per questo periodo dell’anno, distinguendosi non solo per il livello dei volumi ma soprattutto per la qualità del mix di raccolta, sempre più orientato verso le soluzioni gestite”. Secondo Mossa, il lancio sul territorio delle ultime novità della nostra fabbrica prodotti ha riscontrato un forte interesse da parte della clientela, confermando la crescente attenzione verso strategie di investimento innovative e progressive, con un focus particolare sulla protezione dei portafogli in un contesto di mercato complesso. “Continua inoltre la dinamica positiva dei nostri contenitori finanziari e assicurativi, che si confermano centrali nell’offerta grazie alla loro flessibilità e capacità di rispondere in modo personalizzato alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata. Sul fronte della crescita della rete, prosegue il percorso di rafforzamento con l’ingresso di professionisti di esperienza e di giovani talenti, a testimonianza dell’attrattività del nostro modello e degli investimenti sulle persone. A livello strategico, lo sviluppo delle sinergie con Intermonte sta contribuendo ad ampliare il nostro posizionamento verso il segmento imprenditoriale e a rafforzare il controllo della catena del valore nel comparto dell’amministrato. Parallelamente, il progetto di insurbanking con Alleanza è in fase di completamento del roll-out sulla rete, con riscontri molto incoraggianti in termini di interesse e attivazione commerciale. Questi driver di crescita, uniti alla qualità e all’impegno della nostra rete di banker, ci consentono di guardare con fiducia all’evoluzione dei prossimi mesi”, ha aggiunto.

FONTE AGENZIA NOVA