Essentia Donna: il Centro per la salute femminile del Policlinico San Donato 

Non esiste una sola salute femminile. Le età della vita, i cambiamenti ormonali, le esigenze cliniche che si modificano nel tempo e i segnali dell’organismo non sono elementi separati, anche se spesso vengono interpretati così.

È da questo principio che si sviluppa Essentia Donna, il Centro di medicina di genere di IRCCS Policlinico San Donato dedicato alla prevenzione e alla valutazione personalizzata della salute della donna.

Il progetto si inserisce nella crescente attenzione della medicina alle differenze biologiche e cliniche tra uomo e donna, ovvero la medicina di genere. È ormai noto che molte patologie possono presentarsi in modo differente nel sesso femminile e che fattori come assetto ormonale, metabolismo, stress e stile di vita incidono in modo significativo sul benessere della donna nelle diverse fasi della vita.

Per questo il Centro non si limita alla singola visita specialistica, ma costruisce un percorso di valutazione complessiva con approccio multidisciplinare: le diverse aree cliniche operano in modo coordinato con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali fattori di rischio e definire strategie di prevenzione personalizzate.

Alla base del programma ci sono esami del sangue mirati, utili per analizzare parametri metabolici, infiammatori e ormonali e ottenere una visione più ampia dello stato di salute generale. I risultati vengono poi inseriti in una valutazione che considera anche aspetti legati alle abitudini quotidiane, all’alimentazione, al sonno, ai livelli di stress e alla qualità della vita.

Uno degli elementi centrali del progetto è la presenza di un coordinatore clinico dedicato, che accompagna la paziente lungo il percorso e indirizza alle specialità cliniche più appropriate in base ai bisogni individuali. L’obiettivo è evitare valutazioni frammentate e costruire invece una presa in carico più organica e personalizzata.

Il Centro riunisce diverse competenze cliniche del Policlinico San Donato in un modello integrato di medicina preventiva e predittiva.

La cardiologia si occupa della prevenzione cardiovascolare femminile, considerando il legame tra salute del cuore, variazioni ormonali, qualità del sonno e stress.

La neurologia approfondisce invece le specificità del cervello femminile e l’importanza di riconoscere precocemente eventuali segnali legati al decadimento cognitivo o alle malattie neurodegenerative, che colpiscono le donne con maggiore frequenza.

La ginecologia segue tutte le fasi della vita della donna, dall’età fertile alla menopausa, con un approccio orientato non soltanto agli aspetti clinici, ma anche alla prevenzione e all’educazione alla salute.

Un ruolo importante è affidato anche all’area endocrinologica e metabolica. I percorsi dedicati alla tiroide permettono di individuare alterazioni che possono avere ripercussioni su metabolismo, peso corporeo, fertilità, energia e qualità della vita. Parallelamente, endocrinologia e nutrizione clinica lavorano sulla prevenzione cardiometabolica attraverso valutazioni personalizzate e programmi dedicati agli stili di vita.

La gastroenterologia pone attenzione al rapporto tra intestino, sistema immunitario e benessere generale, mentre i percorsi dedicati al pavimento pelvico affrontano problematiche diffuse come incontinenza e prolassi, attraverso approcci riabilitativi e tecniche mininvasive.

Anche l’oculistica rientra nella valutazione multidisciplinare proposta dal Centro: alcune alterazioni oculari possono, infatti, rappresentare un indicatore precoce di squilibri metabolici o sistemici.

Alla base del Centro Essentia Donna c’è un concetto di longevità femminile che non riguarda soltanto l’aspettativa di vita, ma soprattutto la qualità degli anni vissuti. Mantenere energia, autonomia e benessere nel tempo significa imparare a leggere i segnali del proprio corpo e intervenire prima che i disturbi diventino condizioni croniche.

In questo senso, il Centro si propone come uno spazio dedicato alla salute della donna nella sua complessità, integrando competenze cliniche, prevenzione personalizzata e attenzione alla qualità della vita lungo tutte le fasi dell’età adulta.

