Valerio Sala e Ilenia Campagnola, pronti via: in due anni da 10mila euro a 5 milioni

Valerio Saia e Ilenia Campagnola sono i fondatori di DR7, realtà nata nel settore della mobilità premium e oggi evoluta in un progetto che integra tecnologia, servizi luxury e innovazione digitale.

DR7 nasce a Cagliari il 13 marzo 2024 da una visione imprenditoriale chiara: creare un modello innovativo nel mercato del noleggio premium. L’azienda viene avviata senza investitori esterni o fondi di venture capital. Il capitale iniziale è rappresentato da 10.000 euro ricevuti da Valerio Saia dal padre, somma utilizzata per costituire la società e acquistare la prima vettura della flotta, un’Audi RSQ3.

Fin dall’inizio, l’obiettivo non era semplicemente offrire un servizio di noleggio, ma costruire un brand capace di distinguersi attraverso qualità, esperienza cliente e innovazione. Nei primi mesi DR7 introduce nel mercato locale un format ancora poco diffuso, basato sul noleggio di vetture sportive e premium anche per brevi periodi. La risposta del mercato supera rapidamente le aspettative.

Nei primi quindici giorni di attività l’azienda genera circa 20.000 euro di volume d’affari. Gli utili vengono reinvestiti integralmente, consentendo l’ampliamento della flotta con nuovi veicoli premium, tra cui Audi RS6 e Audi RS3. Questa strategia di reinvestimento continuo diventa uno dei pilastri della crescita aziendale.



Come accade in molti percorsi imprenditoriali, la crescita non è priva di ostacoli. Incidenti, problematiche operative, difficoltà con fornitori e cambiamenti del mercato impongono una continua capacità di adattamento. Proprio da queste esperienze nasce una cultura aziendale orientata al miglioramento costante e alla ricerca di soluzioni innovative.

Una delle svolte più importanti arriva quando i fondatori comprendono che il noleggio orario, pur avendo favorito la crescita iniziale, non rappresenta il modello più adatto per sostenere uno sviluppo strutturato. L’azienda avvia quindi una trasformazione strategica, concentrandosi sul noleggio giornaliero e sulla costruzione di processi più efficienti e scalabili.

Nel tempo DR7 amplia progressivamente la propria offerta, evolvendo da attività di noleggio premium a ecosistema dedicato alla mobilità e alle esperienze luxury. Oggi il gruppo opera anche nei settori delle ville di lusso, yacht, elicotteri, jet privati, servizi concierge e soluzioni personalizzate per una clientela internazionale. Parallelamente continua a sviluppare la propria presenza digitale attraverso la piattaforma DR7.

La trasformazione più significativa avviene però sul fronte tecnologico. Con la crescita dell’azienda emerge la necessità di automatizzare numerosi processi interni. Nasce così DR7 A.I., una piattaforma proprietaria sviluppata per gestire e ottimizzare preventivi, contratti, firme digitali, pagamenti, comunicazioni e attività operative.

Ogni problematica affrontata dall’azienda viene trasformata in una nuova funzionalità. Ogni inefficienza individuata genera un processo automatizzato. Questo approccio consente di trasformare la tecnologia in uno degli asset più importanti del gruppo. Tra le caratteristiche distintive della piattaforma figura un sistema avanzato di storico operativo dei clienti, progettato per aumentare sicurezza, trasparenza e affidabilità nel settore del noleggio professionale.

Sviluppata inizialmente per esigenze interne, DR7 A.I. è oggi pronta per essere proposta anche ad altre aziende, con una strategia di crescita che punta prima al mercato italiano e successivamente all’espansione internazionale.

I risultati ottenuti testimoniano il percorso compiuto. Nel primo esercizio sociale, svolto su nove mesi di attività, DR7 registra circa 470.000 euro di volume d’affari. Nel 2025 il fatturato si avvicina al milione di euro. Attualmente la società conta circa 5.000 clienti, oltre 3.000 contratti annui, più di 300 recensioni a cinque stelle, una community vicina ai 60.000 follower, circa 25 veicoli gestiti e un team composto da sei collaboratori.

Nel luglio 2025 DR7 completa il percorso di trasformazione in Società per Azioni. Nel maggio 2026 il marchio viene oggetto di una perizia asseverata che ne stima il valore in 5 milioni di euro, riconoscendo il percorso di crescita costruito dall’azienda.

La visione futura è quella di trasformare DR7 in un gruppo luxury-tech capace di integrare mobilità, tecnologia, software proprietari, automazione e servizi esclusivi all’interno di un unico ecosistema. La storia di Valerio Saia e Ilenia Campagnola dimostra come una crescita imprenditoriale possa nascere non necessariamente da grandi capitali, ma dalla capacità di reinvestire i risultati, innovare costantemente e trasformare ogni sfida in un’opportunità di evoluzione.

