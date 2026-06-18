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Confartigianato, martedì l'Assemblea Generale 2026: dal diritto di voto al diritto di intraprendere. Donne, rappresentanza e nuove generazioni nell’Italia di oggi

giovedì 18 giugno 2026
Confartigianato, martedì l'Assemblea Generale 2026: dal diritto di voto al diritto di intraprendere. Donne, rappresentanza e nuove generazioni nell’Italia di oggi

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Dal diritto di voto al diritto di intraprendere: è questo il tema scelto per l’Assemblea Generale 2026 di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, in programma martedì 23 giugno a partire dalle ore 17:30, nell’Auditorium della sede di via Orzinuovi 28, a Brescia. A ottant’anni dal voto alle donne, l’appuntamento sarà l’occasione per riflettere sul rapporto tra partecipazione, rappresentanza, impresa ma anche nuove generazioni, con uno sguardo rivolto al ruolo delle donne nella società, nelle istituzioni e nel mondo produttivo. Non una celebrazione di facciata, ma un confronto concreto su ciò che è stato conquistato e su ciò che resta ancora da costruire. 

Dopo i saluti istituzionali di Anna Chiti Batelli, Viceprefetto Vicario di Brescia, di Emanuele Moraschini, Presidente della Provincia di Brescia e di Simona Tironi, Assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, la relazione del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, prima del confronto, moderato da Carlo Piccinato, segretario generale di Confartigianato Brescia e Lombardia. Parteciperanno: l’attrice Maria Grazia Cucinotta; l’On. Mara Carfagna, deputata della Repubblica Italiana; Mariateresa Vivaldini, europarlamentare e sindaca di Pavone del Mella; Laura Castelletti, sindaca di Brescia; la sindaca di Borgosatollo Elisa Chiaf; la sindaca più giovane d’Italia Mariavittoria Rusca, sindaca di Fontevivo (Pr) ed Emilio Del Bono, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

«A ottant’anni dal voto alle donne – sottolinea il presidente Eugenio Massetti – il tema della partecipazione resta più attuale che mai. Oggi il diritto da rafforzare è anche quello di intraprendere: creare impresa, generare lavoro, assumersi responsabilità, contribuire alla crescita delle comunità. Le donne, ma anche i giovani e le nuove generazioni devono essere messi nelle condizioni di farlo davvero, non solo evocati nei convegni. L’artigianato e le micro e piccole imprese sono un terreno concreto in cui talento, competenze e autonomia possono diventare futuro». L’evento, realizzato anche con il contributo di Banca Valsabbina, terminerà con le premiazioni di imprenditori, artigiani e dipendenti legati al sistema associativo, suddivise nelle categorie: Radici d’Impresa, Valore sociale, Legame associativo, Generazioni d’Impresa, Identità d’acciaio, Maestri d’Opera e ai dipendenti per il Traguardo professionale.

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