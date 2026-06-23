Treno Italo bloccato: “Niente aria condizionata né bagni”. A bordo anche Sigfrido Ranucci

Un treno Alta Velocità Italo partito da Milano e diretto a Napoli ha vissuto un grave disservizio a causa di un problema elettrico del convoglio stesso. Il treno è rimasto fermo due volte in galleria per oltre un’ora sulla linea AV nella zona di Firenzuola, nell’Alto Mugello.“Rimasti due volte fermi in galleria per oltre un'ora, senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo e con i bagni che non funzionano. La situazione è pesante, il treno è pieno, sono 11 carrozze, e ci sono anche tanti bambini e una persona vicino a me si è sentita male accusando una crisi di panico.

Dopo molto il treno è riuscito a ripartire ma poco dopo si è nuovamente fermato in un'altra galleria, con a bordo le stesse condizioni. Ora finalmente siamo nuovamente ripartiti, ci hanno detto che arriveremo a Firenze e cambieremo convoglio”.Una viaggiatrice ha descritto le difficili condizioni a bordo: caldo soffocante, assenza di aria condizionata, bagni fuori servizio e passeggeri in difficoltà, tra cui tanti bambini e una persona colta da crisi di panico.“Ci hanno detto che c'era un guasto elettrico – ha aggiunto – e che avrebbero dovuto resettare il treno. È arrivato anche un altro convoglio che si è affiancato al nostro. Poi siamo ripartiti per fermarci nuovamente in galleria e ora stiamo viaggiando verso Firenze”.

A bordo c’era anche il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, che ha commentato: "Viaggio incubo per i passeggeri di Italo, bloccati per due ore in galleria sulla tratta Firenze Bologna, al caldo e senza alcun conforto. Alcuni di loro colpiti da malore. Dopo una breve ripartenza ancora uno stop”.Il treno è infine arrivato a Firenze Santa Maria Novella, dove è stato effettuato il cambio di convoglio. Italo ha attivato l’assistenza a bordo e in stazione, annunciando rimborsi con un voucher pari al 100% del costo del biglietto più l’indennizzo previsto. I disagi hanno provocato rallentamenti anche sulla linea tra Firenze e Bologna, con ritardi fino a 60 minuti per altri treni AV.