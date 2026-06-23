Pier Silvio Berlusconi, torna il sorriso dopo la grande paura

Solo nelle quarantotto ore successive sono emersi alcuni postumi dell'incidente, in particolare un intenso dolore alla spalla destra. Una conseguenza, fortunatamente non grave, che però non è facile da accettare per chi, come Pier Silvio Berlusconi, ha nel mare una delle sue più grandi passioni. Dopo l'incidente il dolore gli ha impedito di dedicarsi pienamente alle lunghe nuotate e alle escursioni in SUP, da sempre uno dei suoi principali momenti di libertà e benessere nel poco tempo libero.

Le fotografie lo mostrano oggi sorridente a Portofino accanto alla compagna Silvia Toffanin, durante alcuni momenti di relax trascorsi con la famiglia. Immagini semplici e spontanee che raccontano il recupero dopo il grande spavento e il graduale ritorno alla normalità.