Risorse umane, la crescita dei gruppi multi-brand cambia il mercato del lavoro

È in questa faglia che si sta consumando la vera rivoluzione del settore delle risorse umane in Italia: l'affermazione di grandi piattaforme multiservizio e multi-brand, colossi poliedrici capaci di semplificare la vita delle aziende offrendo risposte integrate senza mai sacrificare l'iper-specializzazione delle singole verticalità professionali.

- ricerca e selezione : individuazione di profili altamente specializzati (middle e top management).

Fino a pochi anni fa, la gestione del personale era affidata a una galassia frammentata di operatori locali o a multinazionali fortemente standardizzate. Oggi lo scenario è stravolto: la transizione digitale , l'avvento dell' intelligenza artificiale e la necessità di gestire dinamiche di attrazione del talento sempre più sofisticate impongono un approccio olistico.

La forza del modello multi-brand e multiservizio: oltre la somministrazione

Il modello multi-brand supera la dicotomia tra la grande agenzia generalista (spesso percepita come distante dalle nicchie industriali) e la piccola boutique di consulenza (che sconta limiti di scala e di capacità finanziaria).

Unendo diverse specializzazioni all'interno di un'unica grande infrastruttura, si genera un ecosistema in cui ciascun marchio conserva la propria forte identità e focalizzazione verticale, ma beneficia al contempo della solidità finanziaria, delle tecnologie e dei servizi centralizzati della capogruppo.

I vantaggi per le imprese clienti sono evidenti:

- unico interlocutore istituzionale: semplificazione dei contratti, della compliance legale e dei flussi operativi generali.

- competenze iper-specializzate: garanzia che ogni specifica esigenza (dalla logistica all'IT, dalla sanità al manifatturiero avanzato) venga gestita da team dedicati e verticali.

- scalabilità delle soluzioni: capacità di accompagnare la crescita dimensionale dell'azienda cliente sia sul piano nazionale che internazionale.

La centralità di queste strutture trova riscontro anche nell'ultimo rapporto di Assolavoro sul mercato della somministrazione : nonostante una lieve contrazione dei contratti a termine, il comparto della somministrazione di lavoro ha dimostrato un'eccellente resilienza complessiva, sostenuta da una crescita significativa del fatturato aggregato pari al +1,4% e da un incremento degli occupati assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, evidenziando una progressiva stabilizzazione dei percorsi occupazionali all'interno di modelli di gestione strutturati.

W Group, la ricetta da oltre un miliardo di euro che guarda al 2030

Un esempio coerente e virtuoso di come questo modello possa creare valore economico e sociale in Italia è rappresentato da W Group. Il gruppo italiano, attivo nelle Human Resource Solutions e guidato dal CEO Federico Vione, ha saputo strutturare una crescita imponente proprio facendo leva sull'integrazione di brand iper-specializzati, come dimostra l'articolazione che caratterizza le aziende di W Group .

I risultati finanziari recentemente approvati confermano la bontà di questa strategia industriale:

- i ricavi consolidati: nel corso del 2025, il gruppo ha superato la quota record di 1,1 miliardi di euro (per la precisione 1,106 miliardi di euro), posizionandosi come uno dei principali attori nazionali del comparto.

- la redditività operativa: l'EBITDA Adjusted è salito a 90 milioni di euro, confermando un eccellente stato di salute economico che permette continui investimenti in innovazione e infrastrutture fisiche.

- la capillarità territoriale: a fine 2025, il network contava circa 2.000 dipendenti diretti e ben 310 filiali attive sia in Italia che all'estero, a supporto di decine di migliaia di lavoratori e imprese.

La proiezione futura del gruppo è altrettanto ambiziosa: l'obiettivo dichiarato è quello di raddoppiare i ricavi superando la soglia dei 2 miliardi di euro entro il 2030, espandendo la base occupazionale diretta fino a 3.000 dipendenti e portando l'EBITDA oltre il 9%.

Consolidamento e competitività: la via per l'internazionalizzazione

La crescita di campioni nazionali nel settore delle risorse umane non è soltanto una notizia di natura societaria o finanziaria, ma rappresenta una risorsa strategica per l'intero sistema Paese. In un mercato globale in cui la competizione sui talenti non conosce confini, la presenza di gruppi italiani strutturati e solidi permette di trattenere il valore sul territorio e di esportare best practice all'estero.

La concentrazione del mercato HR attraverso aggregazioni intelligenti e piattaforme multi-brand non riduce la scelta per le aziende, ma al contrario ne innalza lo standard qualitativo.

Permette di investire in ricerca, in tecnologie di intelligenza artificiale applicate al recruiting e in programmi di welfare aziendale di alto livello. Il futuro del lavoro in Italia passa inevitabilmente da questa capacità di unire la forza dimensionale del gruppo all'agilità sartoriale della specializzazione.