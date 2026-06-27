Law2business, il nuovo modello dei legal managed services: indipendenza operativa, tecnologia “open” e approccio internazionale

In un contesto in cui la variabile regolatoria incide sempre più sulle strategie aziendali e l’innovazione tecnologica ridefinisce il ruolo delle funzioni legali, emerge così un nuovo paradigma, quello della consulenza legale come leva strategica di sviluppo, capace di generare valore concreto e accompagnare le imprese lungo percorsi di crescita sostenibile e conforme. È in questo scenario che Law2business , società con sede a Milano a vocazione pan-europea ed internazionale, si presenta sul mercato come provider indipendente di servizi legali alternativi, con un modello innovativo progettato per rispondere alle esigenze di startup, piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende che operano in mercati sempre più interconnessi. Alla guida il giovanissimo Nicolò Passalacqua, già corporate counsel in Deloitte e in Swot Legal, con esperienza maturata in contesti corporate che spaziano dall’avio al telco, passando per i settori insurance e tech; al suo fianco Valentina Toro, avvocata romana con oltre vent’anni di esperienza, che unisce una solida base in diritto civile, penale e tributario a una competenza specialistica nei contratti commerciali, ICT e IT.

Un profilo internazionale, il suo, maturato anche come Senior Counsel negli Emirati Arabi Uniti, con attività di consulenza strategica in materia di export control e compliance su beni strategici tra UE e UAE. È su queste premesse che Law2business punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mercato dei servizi legali, proponendosi come partner strategico per le aziende e come provider di legal managed services. Non più un supporto marginale, dunque, ma un interlocutore capace di affiancare il management nelle scelte cruciali, integrando il presidio legale nei processi decisionali e operativi; un approccio che integra competenze giuridiche, organizzative e tecnologiche per trasformare la funzione legale in uno strumento di governo e accelerazione della crescita. Inoltre, opera come realtà completamente indipendente, senza vincoli derivanti da software proprietari, piattaforme interne o interessi collegati ad altri servizi, garantendo così massima flessibilità, efficienza operativa e libertà di scelta. Il modello si distingue pure per il superamento della logica delle billable hours, laddove l’attenzione non è quindi rivolta al tempo fatturato, ma ai risultati, alla qualità del servizio e alla creazione di valore per il cliente.

Una consulenza strutturata, flessibile e orientata ai risultati, che offre un presidio integrato su tematiche legali, contrattuali e di compliance e che consente alle imprese di esternalizzare in modo efficiente intere funzioni legali, mantenendo al contempo elevati standard qualitativi e un controllo puntuale dei costi; un approccio che risponde alle esigenze di un tessuto imprenditoriale chiamato a confrontarsi quotidianamente con mercati globali e normative in continua evoluzione. Con un approccio indipendente, orientato ai risultati e costruito su una visione globalizzata del mercato, Law2business si propone come il partner di riferimento per le imprese che intendono affrontare le sfide normative e tecnologiche del futuro, trasformando la funzione legale in un motore di innovazione, governance e crescita, attraverso la costruzione di modelli organizzativi solidi, capaci di prevenire rischi e garantire continuità operativa.