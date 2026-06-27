ROMA, ARRIVA IL CANDIDATO “ANNUNCIATO DAI SIMPSON”? SÌ, SONO MICHEL EMI MARITATO E RACHELE MUSSOLINI

Se a dare la notizia fosse Kent Brockman, il celebre anchorman dei Simpson, qualcuno probabilmente penserebbe all’ennesima profezia della famiglia gialla più famosa della televisione. E invece no: è la realtà politica romana che, per una curiosa coincidenza, finisce per intrecciarsi con l’universo creato da Matt Groening.

Michel Emi Maritato sarà candidato al Consiglio comunale di Roma con Forza Italia. Al suo fianco ci sarà Rachele Mussolini, all’interno di un progetto che il partito azzurro presenta come un mix di esperienza amministrativa, innovazione e radicamento sul territorio. Ma a rendere la vicenda ancora più singolare è un dettaglio comunicativo: tra i collaboratori giornalistici di Maritato figura anche Fabio Camillacci, storica voce italiana di alcuni personaggi dei Simpson. E, si sa, quando i Simpson entrano in scena il popolo del web è pronto a vedere presagi ovunque.

Naturalmente qui non ci sono sfere di cristallo né sceneggiature scritte vent’anni fa. C’è invece un percorso politico che, per Maritato, rappresenta un ritorno alle origini. La sua storia in Forza Italia nasce infatti ai tempi dei primi governi Berlusconi, quando iniziò la propria esperienza nel partito collaborando anche presso l’Ufficio Relazioni con il presidente della Camera Gianfranco Fini. Un periodo che gli ha permesso di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni.

Nel 2019 la scelta di cambiare strada. Università, giornalismo d’inchiesta, associazionismo e la presidenza nazionale di Assotutela diventano il centro della sua attività. Legalità, sicurezza, tutela dei cittadini, sviluppo economico e innovazione sono i temi sui quali continua a lavorare anche lontano dalla politica attiva.

Il ritorno ufficiale nel partito arriva nel 2025, sotto la guida del segretario romano Luisa Regimenti e condividendo il progetto politico di Rachele Mussolini. Nello stesso anno riceve anche l’incarico di presidente della Commissione “Smart City e Innovazione” di Forza Italia Roma, con l’obiettivo di elaborare proposte su digitalizzazione, sicurezza urbana, sostenibilità e modernizzazione dei servizi pubblici.

«Roma ha bisogno di una politica capace di guardare al futuro senza dimenticare i problemi quotidiani dei cittadini. Dalle periferie alla sicurezza, dal decoro urbano alla mobilità, fino al sostegno alle imprese e all’innovazione tecnologica, serve una visione moderna ma concreta», afferma Maritato.

Accanto alla politica continua però ad accompagnarlo una certa aura di mistero. Da anni studia simbolismo, religioni, esoterismo e fenomeni massonici, temi che sui social alimentano interpretazioni e ricostruzioni spesso fantasiose. Suggestioni che contribuiscono ad arricchire il personaggio, ma che non costituiscono prove di appartenenze o ruoli particolari.

E così, tra studi sul simbolismo, commissioni dedicate alle smart city e la curiosa coincidenza della collaborazione con una delle voci italiane dei Simpson, la candidatura di Maritato finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione anche oltre i tradizionali confini della politica.

Profetizzato dai Simpson? Ovviamente no. Ma se Kent Brockman dovesse interrompere il telegiornale per annunciare la corsa al Campidoglio, stavolta molti telespettatori potrebbero sorridere pensando che, almeno per una volta, la realtà abbia deciso di imitare la televisione.