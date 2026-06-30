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PIER SILVIO BERLUSCONI CELEBRA LA PORTOFINO PIU' AUTENTICA NEL RICORDO DI LILLY REPETTO

martedì 30 giugno 2026
PIER SILVIO BERLUSCONI CELEBRA LA PORTOFINO PIU' AUTENTICA NEL RICORDO DI LILLY REPETTO

2' di lettura

Pier Silvio Berlusconi, da anni profondamente legato a Portofino e alla sua comunità, ha affidato oggi alle pagine del Secolo XIX una lettera aperta per ricordare Liliana ("Lilly") Repetto, storica titolare del Bar Morena scomparsa nei giorni scorsi. Un legame, quello con Lilly e il marito Ugo, nato molti anni fa, quando Berlusconi frequentava la celebre Piazzetta e il Bar Morena, e consolidatosi nel tempo fino a trasformarsi in una sincera amicizia. Oggi, dopo aver scelto di stabilire a Portofino la propria vita familiare insieme a  Silvia Toffanin e ai figli Lorenzo e Sofia, Berlusconi è considerato a tutti gli effetti un portofinese. Nella lettera, rivolta a Ugo, esprime le condoglianze a nome della sua famiglia e rende omaggio a Lilly, definendola «una persona davvero speciale». Un ricordo personale che diventa anche un tributo ai valori della Portofino più autentica, ai rapporti umani «d'altri tempi» e a una comunità alla quale si sente profondamente legato. Pier Silvio Berlusconi: "Carissimo Ugo, io, Silvia e tutta la mia famiglia ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della dolce Liliana. Tengo anche a dirti, scusami se mi permetto di farlo pubblicamente, quanto per noi tu e Liliana siate delle persone davvero speciali. La vostra purezza d'animo, schiettezza di sentimento e capacità di stringere rapporti basati sulla stima e sull'affetto sincero rappresentano oggi, più che mai, un grandissimo valore. Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, visitato e apprezzato da migliaia di persone ogni anno. Ma solo chi trova il tempo e la strada giusta con il proprio cuore può capire quanto valgano persone come te e come i portofinesi, quelli autentici, oggi rappresentino il valore in assoluto più prezioso della nostra amata cittadina. Rapporti umani d'altri tempi, che nella vita fanno la differenza. E su cui puoi sempre contare. Caro Ugo, conta sempre su di me. Ti abbracciamo forte. Grazie sempre, Ugo. Grazie sempre, Portofino". 
Pier Silvio, Silvia, Lorenzo e Sofia

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