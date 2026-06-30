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INTESA SANPAOLO: PAOLA ANGELETTI LASCIA LA POSIZIONE  DI CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER 

martedì 30 giugno 2026
INTESA SANPAOLO: PAOLA ANGELETTI LASCIA LA POSIZIONE  DI CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER 

1' di lettura

Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer.  A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo.  Paola Angeletti manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref.  Intesa Sanpaolo esprime i suoi ringraziamenti per il significativo contributo assicurato nelle diverse posizioni assunte nel corso degli anni. 

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