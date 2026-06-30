Noi Moderati: oltre 250 amministratori a Roma per gli Stati Generali degli enti locali. Lupi: verso la nuova sfida delle amministrative

Oltre 250 amministratori locali provenienti da tutta Italia si sono riuniti oggi a Roma per gli Stati Generali degli Enti locali promossi dal Dipartimento Enti Locali Noi Moderati e dalla sua responsabile, la senatrice Mariastella Gelmini. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di sindaci, assessori, consiglieri regionali e comunali, tra cui i sette sindaci eletti nelle ultime elezioni amministrative, a conferma del crescente radicamento del partito sui territori.

Ad aprire i lavori, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi , che ha rilanciato la sfida che attende il centrodestra alle prossime amministrative: «Gli Stati Generali degli Enti Locali dimostrano la crescita e il radicamento di Noi Moderati sui territori. In questi due anni e mezzo abbiamo costruito una presenza sempre più forte nelle comunità locali, perché è negli enti locali che la politica ascolta i cittadini e offre risposte concrete. Questo appuntamento serve a confrontarci con amministratori e rappresentanti del territorio per definire insieme le priorità del prossimo anno, che sarà decisivo per le sfide amministrative e politiche. I risultati raggiunti ci spingono a proseguire, rafforzando il contributo di Noi Moderati nel centrodestra come forza di governo fondata su competenza, responsabilità e buona amministrazione.»

È poi intervenuta la senatrice e responsabile Enti locali di Noi Moderati, Mariastella Gelmini : «Abbiamo fortemente voluto una giornata dedicata ai sindaci e a tutti gli amministratori locali eletti sotto il simbolo di Noi Moderati. Siamo un partito moderato, europeista e atlantista, sempre più radicato sui territori. Vogliamo dimostrare che si vince al centro, non con la politica dello scontro e degli estremismi. Vogliamo rafforzare il coordinamento tra il partito e i territori. Dobbiamo farlo con un linguaggio nuovo, più efficace e più vicino alle persone. Per questo oggi ci diamo un nuovo metodo di lavoro e una nuova strategia, mettendo in campo diversi strumenti. Innanzitutto una scuola di formazione nazionale, una newsletter, una nuova strategia comunicativa social, un nuovo sito web più moderno, dinamico e aperto ai contenuti dei territori. Pronti a lavorare insieme in vista delle sfide che ci attendono”.

Per il Segretario Mara Carfagna : “Con gli Stati Generali degli Enti Locali Noi Moderati ha chiamato a raccolta i suoi amministratori locali, il cuore e l’anima del partito che con il loro fondamentale lavoro di radicamento sul territorio portano ovunque avanti la nostra idea di Italia, i nostri valori e le nostre battaglie. Una politica lontana dagli slogan, centrata sulla concretezza, su soluzioni fattibili e realizzabili, in grado di rispondere ai problemi e alle richieste degli italiani”.

La presenza concreta di Noi Moderati sul territorio è stata illustrata da Alessandro Colucci, responsabile Organizzazione di noi Moderati: «Questa giornata è dedicata ai nostri amministratori, dirigenti e militanti, che ogni giorno rafforzano la presenza di Noi Moderati sui territori. I risultati confermano che siamo sulla strada giusta: nelle ultime elezioni regionali ci siamo presentati in 11 regioni, ottenendo una media del 2,4% e oltre 250 mila voti. Alle recenti amministrative abbiamo conquistato 55 nuovi consiglieri comunali e 6 nuovi sindaci, presentando le nostre liste in quasi la metà dei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Numeri che dimostrano che Noi Moderati è una forza politica che in molti territori è determinante che ci spingono a continuare a investire sulla classe dirigente locale in vista delle sfide del prossimo anno, nelle quali il nostro contributo sarà fondamentale per costruire le vittorie del centrodestra.»

Una partecipazione e un impegno confermato anche dal vicepresidente dell'ANCI, Ignazio Messina: «Questa è la prima occasione di confronto con tutti i nostri amministratori, che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso sui territori. La forza del centrodestra sta nella capacità di fare squadra e costruire proposte concrete, mettendo al centro le comunità. È con una politica seria e vicina ai cittadini che si conquista la fiducia, nelle grandi città come nei piccoli comuni, che rappresentano l'ossatura del Paese», ha dichiarato.

Ai lavori hanno inoltre preso parte, oltre al ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti - che è intervenuto in apertura, illustrando il ruolo strategico del Pnrr e delle politiche di coesione come strumenti di crescita e sviluppo per gli enti locali - e il sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri, i rappresentanti nazionali dell'Anci tra cui il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, i responsabili degli Enti locali per Lega e Forza Italia, Stefano Locatelli e Maurizio Gasparri, oltre naturalmente ai vertici di Noi Moderati: il vicepresidente vicario Giuseppe Galati, il presidente del Consiglio nazionale Ilaria Cavo, il coordinatore nazionale Francesco Saverio Romano, la responsabile nazionale Welfare Renata Polverini e il coordinatore nazionale Dipartimenti Marco Di Stefano , a testimonianza dell'impegno condiviso del partito nel rafforzare la propria presenza e il proprio radicamento negli enti locali.