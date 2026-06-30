Noi Moderati, Gelmini: "Scuola formazione e strategia per valorizzare territori"

"Vogliamo rafforzare il coordinamento tra il partito e i territori, tra il livello nazionale e quello territoriale. Dobbiamo farlo con un linguaggio nuovo, più efficace e più vicino alle persone, senza rinunciare alla profondità dei contenuti. Per questo oggi ci diamo un nuovo metodo di lavoro e una nuova strategia, mettendo in campo diversi strumenti. Innanzitutto una scuola di formazione nazionale, una newsletter, una nuova strategia comunicativa social, un nuovo sito web più moderno, dinamico e aperto ai contenuti dei territori. Oggi siamo qui per costruire una visione, fondata sulla buona amministrazione, sulla valorizzazione delle autonomie locali e sulla centralità delle comunità. Lavoriamo insieme per farci trovare pronti alle prossime sfide". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, intervenendo agli Stati Generali degli Enti locali in corso a Roma.