I trattamenti di dermatologia rigenerativa anti-age che puoi fare anche in estate

Non più trasformare, ma rigenerare. È questa la nuova parola d'ordine dell'anti-age. Sempre più persone scelgono, infatti, trattamenti che puntano a migliorare la qualità della pelle stimolando i suoi naturali processi di rinnovamento, piuttosto che modificare i tratti del viso. Al centro di questa tendenza c'è la dermatologia rigenerativa, che utilizza sostanze come l'acido ialuronico, da solo o in associazione, per favorire idratazione, elasticità e luminosità cutanea. Un approccio che trova spazio anche nei mesi più caldi dell'anno grazie a procedure poco invasive. “Esistono molti e diversi trattamenti che permettono di attenuare le rughe e i segni del tempo e restituire al viso un aspetto giovane e fresco. Con l’arrivo della bella stagione, però, alcuni trattamenti sono più indicati ed efficaci di altri - spiega il professor Antonino Di Pietro, direttore scientifico dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis all’interno di Palazzo della Salute - Wellness Clinic di Gruppo San Donato -. Si tratta in particolare di trattamenti che agiscono non solo attenuando i segni dell’invecchiamento cutaneo, ma contribuendo allo stesso tempo a proteggere o rinforzare la pelle in previsione dell’esposizione al sole”.

Tra i trattamenti di dermatologia rigenerativa antiage più innovativi adatti all’estate ci sono il Picotage, il Rimage e il PRP. Conosciamoli meglio con l’aiuto del nostro esperto.

Il Picotage è un trattamento, non invasivo e indolore, messo a punto dal Prof. Antonino Di Pietro che favorisce la rivitalizzazione della pelle, l’elasticità e l’idratazione in profondità. “Il termine picotage deriva dal francese picoter, ovvero punzecchiare. Consiste, infatti, in una serie di microiniezioni di acido ialuronico puro a circa un millimetro di profondità e a distanza di un centimetro l’una dall’altra nelle pieghe di viso, collo e décolleté. Al contrario del filler, che agisce riempiendo le rughe dall’interno, questo trattamento ha una funzione rigenerante per la cute, perché stimola la produzione di collagene, acido ialuronico endogeno (prodotto direttamente dall’organismo) ed elastina. Conferisce, inoltre, alla pelle compattezza e consistenza e ristruttura e idrata la matrice”. I risultati che si ottengono sono molto naturali: le rughe non scompaiono, ma si attenuano visibilmente, conferendo al volto, già dopo poche sedute, un aspetto fresco e luminoso.

Si basa invece su un mix di azioni diverse il Rimage, un protocollo molto efficace contro l’invecchiamento cutaneo che è non invasivo e indolore, perché non prevede l’utilizzo di aghi o microiniezioni. “Grazie all’azione combinata di 3 fasi, questo trattamento è utile per rigenerare le cellule della pelle, contrastare la perdita di elasticità e migliorare il turgore cutaneo”. La prima fase consiste nell’elettroporazione, durante la quale la pelle viene stimolata con piccoli impulsi elettrici che aprono i canali tra le cellule della pelle così da favorire un miglior assorbimento dei principi attivi tra gli strati cutanei che possono così arrivare fino in profondità (per una migliore azione antiage i dermatologi dell’Istituto Dermoclinico in Palazzo della Salute si avvalgono del potere rigenerante del complesso Fospidina, utile per favorire la produzione di collagene ed elastina, proteine che costituiscono la struttura della pelle). La seconda fase prevede l’azione della radiofrequenza frazionata, tecnologia in grado di trasformare l’energia elettrica in calore, che in maniera omogenea, penetra fino al derma, riattivando i fibroblasti, cellule dell’ipoderma preposte alla produzione di nuovo collagene ed elastina (anche in questo caso, viene utilizzato un gel a base di fosfolipidi e glucosamina). Nella terza e ultima fase, invece, attraverso l’utilizzo di una lampada Led vengono riattivate le reazioni chimico-cellulari a livello cutaneo, sfruttando tutti i benefici della biofotostimolazione.

Infine, il PRP, acronimo che indica Plasma Ricco di Piastrine, identifica una tecnica biologica all’avanguardia utile per la rivitalizzazione della pelle, oltre che come trattamento anticaduta per i capelli. La sua azione va a stimolare il metabolismo follicolare e la rigenerazione cellulare, attraverso l’infiltrazione di un gel piastrinico ottenuto dal proprio sangue. Le piastrine del proprio sangue, infatti, sono ricche di fattori di crescita che hanno un’azione stimolante e rigenerante sulla pelle. Le rughe e i segni di stanchezza si attenuano e la pelle diventa più tonica, elastica, luminosa e compatta.

