Decarbonizzazione attraverso il recupero di calore dai data center: A2A ed Equinix avviano una partnership strategica a Milano

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), azienda operativa a livello mondiale nel campo delle infrastrutture digitali, e A2A, secondo operatore energetico in Italia e leader nell’economia circolare e nel teleriscaldamento, annunciano l’avvio di una collaborazione industriale finalizzata al recupero e alla valorizzazione del calore generato dai data center, che sarà integrato nella rete di teleriscaldamento della città di Milano.

Il progetto rappresenta una delle più significative iniziative di economia circolare applicata alle infrastrutture digitali in Italia e consentirà di recuperare energia termica prodotta dai server ospitati nel campus Equinix di Settimo Milanese (MI), trasformandola in una risorsa energetica a beneficio del territorio.

Nell’ambito della partnership, Equinix progetterà e gestirà il sistema di esportazione del calore dal proprio campus, collaborando con diversi stakeholder (inclusi i propri clienti, i cui server fungono da fonte del calore all’interno del data center) per rendere disponibile l’energia termica generata dall’attività di elaborazione dati.

Il calore recuperato sarà trasferito al nuovo Energy Center realizzato da A2A in prossimità del sito, dove verrà valorizzato attraverso quattro pompe di calore di grande taglia per una capacità totale di 72 MW, due sistemi di accumulo termico con una capacità di 6.000 metri cubi e una infrastruttura dedicata al trasporto dell’energia termica verso la rete urbana.

A regime, il progetto consentirà di recuperare circa 225 GWh/anno di energia termica, contribuendo ad aumentare di circa il 20% il calore distribuito attraverso la rete di teleriscaldamento di Milano del Gruppo A2A. L’energia recuperata sarà sufficiente a soddisfare il fabbisogno di riscaldamento di oltre 21.000 abitazioni, evitando l’emissione di oltre 345.000 tonnellate di CO₂ — equivalenti alla capacità di assorbimento di CO2 di circa 220.000 alberi – generando un significativo beneficio ambientale per la città.

Contestualmente, A2A procederà all’estensione della propria rete di teleriscaldamento, rendendo possibile la distribuzione del calore recuperato dai data center su una vasta area cittadina, dal centro sino alle aree periferiche, includendo anche luoghi simbolo di Milano come il Duomo e Palazzo Reale, attualmente già teleriscaldati dal Gruppo.

“Equinix vanta una lunga e solida tradizione nell’allineare le esigenze del proprio business con quelle delle comunità che ospitano la nostra azienda. La collaborazione con A2A è un chiaro esempio di come le infrastrutture digitali essenziali e gli obiettivi locali di sostenibilità possano lavorare in sinergia”, ha commentato Adaire Fox-Martin, CEO e Presidente di Equinix. “Mettendo a disposizione delle abitazioni e dei residenti locali l’energia termica prodotta dalle nostre attività, eliminiamo gli sprechi e accompagniamo Milano verso un futuro a basse emissioni di carbonio”.

“Il calore in eccesso è un sottoprodotto della potenza di calcolo necessaria per la trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale, ma, quando lo ridistribuiamo nelle aree attorno ai nostri data center, possiamo creare un enorme valore per le comunità, riducendo l’energia complessiva necessaria per riscaldare il territorio”, ha dichiarato Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia. “Siamo molto orgogliosi degli sforzi e dei risultati ottenuti da Equinix nel tracciare la strada dell’export di calore dai data center in Europa e stiamo applicando le lezioni apprese dai nostri successi anche in Italia, contribuendo a creare un mercato per il calore proveniente dai data center che può sostenere in modo significativo i target di decarbonizzazione del Paese. A livello dimensionale, ci aspettiamo che questa iniziativa in Italia diventi uno dei più grandi progetti di esportazione di calore dai data center in Europa al di fuori dei Paesi nordici”.

“I data center rappresentano infrastrutture strategiche per la competitività del sistema Paese e per sostenere la trasformazione digitale dell’economia. La loro crescita richiede modelli capaci di coniugare innovazione tecnologica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale. In questa prospettiva, il recupero del calore costituisce una leva fondamentale per massimizzare il valore degli hub digitali e accelerare il percorso di decarbonizzazione delle città” - ha dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A - “La collaborazione con Equinix si inserisce pienamente nella nostra strategia di sviluppo di un ecosistema integrato in cui energia, infrastrutture e innovazione operano in modo sinergico. Attraverso gli investimenti previsti dal Piano al 2035 e grazie alle competenze industriali del Gruppo, intendiamo dare il nostro contributo ad una filiera strategica per l’Italia, generando al contempo valore economico, ambientale e sociale per i territori”.

L’accordo con Equinix rafforza il percorso avviato da A2A per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore dei data center e valorizzare le opportunità offerte dalla crescente domanda di capacità digitale. Il Gruppo ha già avviato progetti nel recupero del calore proveniente da queste infrastrutture in Lombardia e continua a sviluppare soluzioni innovative per integrare fonti decarbonizzate all’interno delle proprie reti di teleriscaldamento. La nuova partnership conferma la volontà delle due aziende di sviluppare un modello industriale capace di coniugare crescita digitale, efficienza energetica ed economia circolare, contribuendo concretamente agli obiettivi di sostenibilità e resilienza energetica delle aree urbane.