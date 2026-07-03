L’Eni spinge sull’energia dell’atomo Intesa nel Regno Unito sulla fusione

La United Kingdom Atomic Energy Authority (Ukaea) ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La joint venture denominata “RH3OVA” e costituita nel Regno Unito unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Le tecnologie del ciclo del combustibile rappresentano una delle principali sfide per la commercializzazione dell'energia da fusione. A questo proposito, RH3OVA offre servizi end-to-end lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il Deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia, fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. «Dopo aver gestito il Joint European Torus, che è stato per oltre 40 anni l'impianto a fusione deuterio-trizio più potente al mondo, e con 30 anni di esperienza nelle operazioni sul trizio, il Regno Unito è leader nelle tecnologie del ciclo di questo combustibile - dice Stephen Wheeler, Executive Director, Tritium Fuel Cycle, Ukaea - Tuttavia, affinché la fusione diventi una fonte di energia commercialmente sostenibile, questo know-how dev'essere portato a livello industriale. RH3OVA offrirà modelli digitali d'eccellenza per il processo, validati attraverso dati reali e rappresentativi delle applicazioni nel campo della fusione.

RH3OVA combinerà inoltre le competenze scientifiche e operative di Ukaea con la capacità industriale su larga scala di Eni, valorizzando questa esperienza congiunta per accrescere la conoscenza e la comprensione nel settore della fusione». «L'energia da fusione ha il potenziale di ridefinire lo scenario energetico globale e in Eni siamo impegnati su più fronti a trasformare questo potenziale in progressi industriali concreti- prosegue Lorenzo Fiorillo, Direttore Technology, R&D & Digital di Eni- La nostra partnership con Ukaea ha per noi un grande valore strategico e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell'innovazione e nella trasformazione dell'eccellenza scientifica in soluzioni applicative reali. Oggi, insieme a Ukaea, proseguiamo il nostro impegno congiunto per avanzare ulteriormente nel campo della fusione, con particolare attenzione al ciclo del combustibile. Questo percorso si basa sulla collaborazione che ha portato allo sviluppo, iniziato lo scorso anno, della struttura Ukaea-Eni H3AT Tritium Loop Facility destinata a diventare un impianto di scala mondiale nel suo genere.

RH3OVA, d'altra parte risponderà alla crescente domanda di competenze tecniche specialistiche e servizi di ingegneria integrati dedicati al ciclo del combustibile, che rappresenteranno fattori abilitanti indispensabili per il funzionamento delle centrali a fusione che utilizzano deuterio e trizio come combustibili». I

l lancio di RH3OVA contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici presenti nella strategia britannica per la fusione e strategia organizzativa di Ukaea rafforzando ulteriormente la collaborazione tra Eni e Ukaea e l'impegno congiunto volto a rendere l'energia da fusione una realtà commerciale. «I progetti in corso con Ukaea per gli sviluppi commerciali dell'energia da fusione, insieme alle altre iniziative attive, confermano un posizionamento sempre più strategico di Eni in questo ambito», conclude una nota. L'energia da fusione rappresenta una delle frontiere più trasformative dell'innovazione di Eni. Una volta industrializzata, questa tecnologia permetterebbe la generazione di grandi quantità di energia da una reazione senza emissioni e attraverso un processo sicuro, continuo e virtualmente illimitato, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione della società. L'energia da fusione scaturisce da un processo opposto rispetto a quello della fissione nucleare che fa funzionare le attuali centrali nucleari: nella fissione, infatti, la produzione di energia avviene tramite la "rottura" di atomi pesanti (ad esempio l'uranio o il plutonio). Per lo sviluppo commerciale della fusione, la maggior parte degli sforzi si concentra nelle macchine a confinamento magnetico come i tokamak, la soluzione a oggi con maturità tecnologica più elevata. Il grande vantaggio dell’energia da questa fonte in ottica di applicazioni commerciali è che la fusione in sé non emette gas a effetto serra. Ciò la rende estremamente interessante per il settore energetico.