Il carpooling aziendale Enel rende più “green” gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

Ogni mattina migliaia di auto percorrono le stesse strade, molto spesso con una sola persona a bordo. E se il viaggio per raggiungere l’ufficio diventasse un’occasione per condividere, risparmiare e ridurre l’impatto sull’ambiente? Per favorire spostamenti più sostenibili e contribuire a ridurre traffico ed emissioni, Enel ha sviluppato una piattaforma interna dedicata al car pooling aziendale, attraverso la quale i colleghi possono organizzare e condividere il tragitto per raggiungere la sede lavorativa.

Si tratta di una soluzione realizzata direttamente da Enel, una scelta che rappresenta un elemento distintivo rispetto a molte aziende che si affidano a piattaforme esterne. L'obiettivo è facilitare l'incontro tra colleghi che percorrono itinerari simili in auto privata, ottimizzando gli spostamenti quotidiani e promuovendo una mobilità sostenibile sempre più efficiente.

Il progetto è partito inizialmente in quattro città, tra cui Roma, per poi estendersi progressivamente a tutto il territorio nazionale. I risultati confermano il crescente interesse verso questa iniziativa: ad oggi sono stati caricati oltre 16.000 viaggi, evitando 28.175 chilometri percorsi e un risparmio complessivo di 3.698 chilogrammi di CO₂.

La città con maggiore tasso di adesione è Roma e provincia, che raccoglie oltre il 60% dei viaggi effettuati, un dato che evidenzia come il carpooling aiuta a decongestionare il traffico nelle città con alta densità e con problemi di viabilità. L'iniziativa sta raccogliendo adesioni anche in altre città come Napoli, Catania, Palermo, Vicenza e Padova, dove sempre più dipendenti scelgono di condividere gli spostamenti.

Accanto ai benefici ambientali, il progetto offre un supporto concreto ai lavoratori pendolari, con l'obiettivo di diminuire il numero di veicoli in circolazione e contenere le spese di viaggio, che comprendono nel complesso costi di carburante, pedaggi e parcheggi.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda sul fronte della mobilità green. Il colosso energetico promuove infatti diverse soluzioni dedicate ai propri dipendenti, tra cui importanti agevolazioni per il trasporto pubblico locale.

Una soluzione, quella del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, che porta vantaggi a tutti: ai dipendenti, che risparmiano tempo e denaro e riducono lo stress degli spostamenti; all'azienda, che rafforza il proprio impegno verso gli obiettivi di sostenibilità; e all'ambiente, grazie alla diminuzione del traffico e delle emissioni di CO₂.