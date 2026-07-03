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Andrea Sempio

B.F. S.P.A., le adesioni all'Opa

venerdì 3 luglio 2026
B.F. S.P.A., le adesioni all'Opa

1' di lettura

Borsa Italiana SpA, in merito all'Opa promossa da Arum S.p.A. e Dompé Holdings S.r.l. su 133.231.095 azioni ordinarie di B.F. S.P.A., comunica che in data odierna sono state consegnate 8.241.432 azioni ordinarie.

Dall'inizio dell'operazione (08 giugno) sono state consegnate 101.997.262 azioni ordinarie pari al 76,56% dei titoli in oggetto. Le azioni ordinarie B.F. acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 luglio non potranno essere apportate in adesione all'offerta. L'operazione, al prezzo di 5,00 euro per azione ordinaria, si concluderà il 3 luglio.

"Si segnala che né gli Offerenti né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna", si legge nel comunicato ufficiale. "A esito dell'Offerta e in caso di perfezionamento della stessa, gli Offerenti (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) risulteranno titolari complessivamente di n. 230.692.335 Azioni, rappresentative dell'88,057% del capitale sociale dell'Emittente". "La partecipazione rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF detenuta complessivamente dagli Offerenti (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) risulta pari all'88,154% del capitale sociale dell'Emittente".

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