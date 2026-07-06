Biesse acquisisce Orchestra Srl e rafforza la strategia digitale per l’ottimizzazione e la semplificazione dei processi produttivi

Biesse annuncia l’acquisizione di Orchestra Srl, software house italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione dei processi produttivi. Orchestra realizza piattaforme e applicativi per l’interconnessione dei macchinari industriali, per il monitoraggio in tempo reale della produzione e quindi per l’ottimizzazione dei flussi operativi nelle imprese manifatturiere.

L’operazione rappresenta un passaggio significativo nell’evoluzione di Biesse, gruppo attivo nello sviluppo di linee, macchine e componenti per la lavorazione dei materiali, e contribuisce a rafforzarne l’ecosistema digitale. L’acquisizione è pienamente coerente con la visione strategica dell’azienda, orientata all’ottimizzazione dei processi industriali dei clienti, all’incremento del valore delle macchine e alla semplificazione dei cicli produttivi.

L’elevato livello di automazione abilita la connessione nativa con le macchine, anche di diversi produttori, consentendo di raccogliere e centralizzare i dati in un unico ambiente e di valorizzarli a supporto delle performance del cliente.

Le nuove soluzioni permettono di implementare logiche evolute di Manufacturing Execution System (MES), in grado di ottimizzare automaticamente la produzione in funzione degli ordini, migliorando l’efficienza delle macchine e riducendo tempi e costi operativi.

Il risultato è un ecosistema digitale completo, che si estende dalla connessione e raccolta dei dati fino alla gestione e al controllo della produzione, integrando funzionalità di schedulazione avanzata e di ottimizzazione dinamica. Ne deriva un sistema capace di coordinare macchine, processi e risorse anche in contesti multi-brand, trasformando la fabbrica in un unico ambiente digitale pienamente integrato.

I clienti potranno beneficiare di maggiore efficienza produttiva, riduzione dei colli di bottiglia, pianificazione dinamica e adattiva basata su dati in tempo reale e controllo end-to-end dell’intero processo produttivo. Le informazioni raccolte e orchestrate diventano così una leva strategica per migliorare marginalità, reattività e competitività.

Roberto Selci, Presidente e Amministratore Delegato Biesse, ha commentato: “Questa acquisizione rappresenta un passo concreto nell’attuazione del nostro Piano Industriale 2026–2028 e rafforza il percorso di evoluzione digitale del Gruppo. L’integrazione delle competenze di Orchestra ci consente di mettere a disposizione dei clienti strumenti sempre più avanzati per la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi, con l’obiettivo di semplificare la gestione della fabbrica e supportare i clienti nel migliorare efficienza e competitività attraverso la trasformazione digitale”.

