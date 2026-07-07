Enel colloca con successo un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari Usa e un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%

Enel Finance International N.V. (“EFI”), società finanziaria controllata da Enel S.p.A. (“Enel”) , ha lanciato un bond multi-tranche senior unsecured rivolto a investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un importo complessivo di 2,5 miliardi di dollari USA, equivalenti a circa 2,2 miliardi di euro . L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 4 volte, con ordini complessivi per un importo superiore ai 10 miliardi di dollari USA. La domanda e le condizioni economiche conseguite rappresentano il riconoscimento da parte del mercato di un leverage ed una flessibilità finanziaria unici nel settore ed un portafoglio di business con un profilo rischio-rendimento ottimizzato.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare la crescita prevista nel Piano Strategico 2026-2028 e parallelamente le maturity del debito esistente.



L’emissione, che ha una durata media di circa 6 anni, presenta un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%.

L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito in qualità di joint-bookrunners: BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko, UniCredit e Wells Fargo Securities.

In considerazione delle relative caratteristiche, all’emissione è stato assegnato un rating provvisorio di BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody’s.

Nel dettaglio, l’emissione, con pagamento semi-annuale della cedola e data di regolamento prevista al 13 luglio 2026, è strutturata nelle seguenti 3 tranche: (i) 1.000 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 4,625%, scadenza al 13 luglio 2029 e prezzo di emissione fissato a 99,710%; (ii) 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 4,875%, scadenza al 13 luglio 2031 e prezzo di emissione fissato a 99,545%; (iii) 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 5,375%, scadenza al 13 luglio 2036 e prezzo di emissione fissato a 98,905%.

