Un calabrese tra le eccellenze italiane della vendita diretta: a Patrizio Tiesi il Premio nazionale Avedisco 2026

L'Incaricato alla Vendita di NWG Italia, originario di Diamante (CS), premiato alla carriera per i risultati, la professionalità e l'impegno. Un riconoscimento che porta la Calabria ai vertici di un settore che coinvolge quasi 280.000 professionisti in Italia. Prato, 8 luglio 2026 - C'è anche la Calabria tra le protagoniste della 30ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, il più autorevole riconoscimento italiano dedicato ai professionisti della vendita diretta.

A ricevere il premio è stato Patrizio Tiesi, Incaricato alla Vendita di NWG Italia e originario di Diamante (Cosenza), premiato durante la cerimonia svoltasi il 3 luglio all'Hotel Savoia Regency di Bologna. Promosso da AVEDISCO - l'Associazione che dal 1969 rappresenta le principali aziende italiane della vendita diretta, il Premio Nazionale viene assegnato ogni anno agli Incaricati che si distinguono per risultati, competenza, professionalità e capacità di interpretare i valori del settore. Per la Calabria, il riconoscimento ottenuto da Patrizio Tiesi rappresenta un motivo di orgoglio e testimonia come passione, preparazione e impegno possano portare un professionista del territorio a distinguersi a livello nazionale.

"Questo premio rappresenta il valore delle persone che ogni giorno, con serietà e professionalità, accompagnano i clienti verso scelte più consapevoli e sostenibili. Patrizio incarna perfettamente lo spirito di NWG Italia e siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento", dichiara l'Azienda. L'attività di Patrizio Tiesi si inserisce nella missione di NWG Italia, società benefit specializzata nell'efficientamento energetico domestico, che attraverso una rete di circa 3.000 Energy Broker accompagna ogni giorno migliaia di famiglie italiane nella transizione energetica, promuovendo soluzioni per l'autoproduzione di energia da fonte solare.

L'edizione 2026 del Premio AVEDISCO, dedicata al tema "Passione e merito: il motore del successo", ha celebrato un comparto in continua crescita. Secondo i dati dell'Associazione, le aziende aderenti hanno registrato nel 2025 un fatturato aggregato di 675 milioni di euro, coinvolgendo quasi 280.000 Incaricati alle Vendite in tutta Italia, in un settore sempre più inclusivo e meritocratico. Per NWG Italia il riconoscimento assegnato a Patrizio Tiesi conferma il valore di un modello fondato sulla formazione continua, sulla crescita professionale delle persone e sulla costruzione di rapporti di fiducia con i clienti, elementi che contribuiscono ad accelerare la diffusione della cultura della sostenibilità e dell'indipendenza energetica nel Paese.