I ricavi di Cedacri crescono del 5% nel semestre, riduce la leva finanziaria

Conti in crescita per CEDACRI, società di servizi It per il settore bancario controllata dal gruppo Ion. Nel primo semestre la società che appartiene alla galassia del miliardario Andrea Pignataro ha registrato ricavi per 254 milioni di euro, in crescita del 5% sullo stesso periodo del 2025 e un ebitda adjusted (margine operativo lordo rettificato) salito del 43% a 124 milioni di euro, con un marginalità al 49% dei ricavi. Lo scatto dell'ebitda, viene riferito da fonti finanziarie, contribuisce al miglioramento della leva finanziaria netta, scesa in un anno da 4,62 a 3,34 volte l'ebitda adjusted pro-forma. Nel semestre la società ha inoltre riacquistato bond per 14,5 milioni di euro, riducendo il debito in circolazione a 1.016 milioni. A giugno la liquidità è scesa a 18 milioni di euro, dai 164 milioni di dicembre, per effetto di pagamenti per incentivi all'esodo per 41 milioni, distribuzioni nette agli azionisti per 70 milioni e il riacquisto di bond mentre la linea revolver da 60 milioni resta inutilizzata.