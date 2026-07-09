Candlelight® illumina la stagione estiva e inaugura con Trenord una partnership per la mobilità sostenibile

Fever, la piattaforma tecnologica leader mondiale nella scoperta di esperienze culturali e intrattenimento dal vivo, accende la stagione estiva di Candlelight®, la celebre serie di concerti immersivi a lume di candela, che saranno ospitati in suggestive location, come Villa Clerici a Milano, la Terrazza 241 a Como, il Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo.

Per l’occasione, prende il via anche una partnership con Trenord, azienda ferroviaria lombarda, con l’obiettivo di promuovere una mobilità sempre più sostenibile e integrata in regione.

Grazie all’accordo con Fever chi aderisce a Community, programma di loyalty di Trenord che premia chi sceglie di viaggiare in modo sostenibile in treno, può acquistare i biglietti per una selezione di eventi a Milano, Bergamo, Como a una tariffa ridotta ed esclusiva del 20%.

Partecipare è semplice: basta acquistare un biglietto, un abbonamento per viaggiare in treno o un pacchetto turistico Gite in treno e iscriversi a Community. I kg di CO2 risparmiati con il viaggio in treno saranno trasformati in Punti Verdi, da utilizzare per accedere allo sconto Candlelight o ad altre proposte.

Gli iscritti a Community, immersi nella suggestiva atmosfera dei concerti Candlelight, potranno godersi le musiche di Cesare Cremonini, Coldplay e Ludovico Einaudi a Villa Clerici a Milano; le leggende del rock, Coldplay e Imagine Dragons e le arie di Vivaldi e le colonne sonore di Ennio Morricone presso il Centro Congressi San Giovanni XXIII di Bergamo; potranno ascoltare Queen e ABBA, Hans Zimmer, le canzoni degli 883 e diversi altri concerti proposti sulla Terrazza 241, a Como.

Tutti i dettagli sulle proposte Candlelight per Community e le indicazioni per iscriversi al programma e accedere allo sconto sono disponibili su trenord.it, sulla pagina dedicata al programma loyalty.