La libertà di espressione non può avere due pesi e due misure: la riflessione di Magdi Cristiano Allam sull’Islam

Ci sono interventi destinati a lasciare il segno perché affrontano uno dei temi più delicati e controversi della società contemporanea. È il caso delle parole pronunciate da Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore, che in un intervento diffuso sui social ha rilanciato una domanda destinata ad alimentare il dibattito pubblico: perché in Italia e in Europa è considerato normale criticare il cristianesimo, la Chiesa, il Papa e perfino Gesù Cristo, mentre quando il confronto riguarda l’Islam, il Corano o Allah sembra prevalere il silenzio?

Secondo Allam, questa differenza di atteggiamento non sarebbe casuale, ma dettata dalla paura. Una paura che, a suo giudizio, avrebbe progressivamente limitato la libertà di espressione, inducendo molti a evitare qualsiasi critica all’Islam per il timore delle possibili conseguenze. Da qui il suo invito a riaffermare un principio che considera fondamentale: se la libertà di critica è riconosciuta nei confronti del cristianesimo, lo stesso diritto deve poter essere esercitato anche nei confronti dell’Islam o di qualsiasi altra religione, sempre distinguendo il giudizio sulle idee dal rispetto dovuto alle persone. Le sue parole assumono un significato particolare anche alla luce della sua storia personale. Nato in Egitto in una famiglia musulmana, Magdi Cristiano Allam ha scelto di convertirsi al cristianesimo, una decisione che gli è costata, nel corso degli anni, pesanti minacce di morte da parte di ambienti estremisti islamisti e una lunga vita sotto protezione. Un percorso che gli ha consentito di conoscere dall’interno il mondo islamico e che rende il suo punto di vista particolarmente significativo nel panorama del dibattito pubblico, pur trattandosi di una posizione che può essere condivisa o contestata.

La riflessione di Allam richiama inevitabilmente il significato stesso della libertà di espressione in una democrazia. Se un diritto è realmente universale, non può essere applicato in maniera selettiva. Nessuna religione dovrebbe essere sottratta al confronto culturale, storico o teologico. Criticare una dottrina religiosa non significa automaticamente offendere chi la professa, ma esercitare un diritto riconosciuto in uno Stato democratico, purché ciò avvenga nel rispetto della legge e della dignità delle persone. L’Italia è una Repubblica laica che garantisce a ogni individuo la libertà di professare la propria fede. Allo stesso tempo, è un Paese la cui identità storica, culturale e artistica è stata profondamente plasmata dal cristianesimo e, in particolare, dal cattolicesimo. Chiese, opere d’arte, festività, tradizioni e valori che hanno attraversato i secoli rappresentano un patrimonio che continua a caratterizzare la cultura italiana. Per questo motivo, chi sceglie di vivere nel nostro Paese ha il diritto di professare liberamente la propria religione, ma anche il dovere di rispettare le leggi dello Stato, la Costituzione, le istituzioni e quei valori civili che rendono possibile la convivenza tra persone di culture e convinzioni differenti. L’integrazione non significa rinunciare alla propria fede, bensì accettare le regole comuni e riconoscere il contesto storico e culturale della nazione che accoglie.

È proprio in questo quadro che si inserisce un altro tema destinato ciclicamente a tornare al centro del confronto pubblico: quello del burqa e degli altri indumenti che, secondo alcune interpretazioni della religione islamica, coprono integralmente il volto delle donne. Da anni politica, giuristi e opinione pubblica discutono se sia opportuno introdurre una disciplina più chiara sull’argomento. Chi sostiene questa posizione ritiene che il punto centrale non sia la libertà religiosa, ma la sicurezza pubblica: in uno Stato di diritto, affermano, chiunque si trovi negli spazi pubblici dovrebbe poter essere identificato dalle autorità quando ciò sia necessario. Secondo questa impostazione, una regolamentazione del volto coperto costituirebbe una misura generale di sicurezza applicabile a tutti e non una limitazione rivolta esclusivamente ai fedeli di una determinata religione.

Il rispetto, però, non può che essere reciproco. Così come ogni persona deve poter vivere liberamente la propria fede, allo stesso tempo il confronto sulle religioni non dovrebbe essere condizionato dalla paura o dall’autocensura. È su questo punto che si concentra la riflessione di Magdi Cristiano Allam, convinto che la libertà di espressione debba essere garantita con lo stesso metro nei confronti del cristianesimo, dell’Islam e di qualsiasi altra religione.

Le parole del giornalista non rappresentano un punto di arrivo, ma un invito ad aprire una discussione su temi che coinvolgono libertà di espressione, integrazione, sicurezza e identità culturale. Un confronto che inevitabilmente suscita opinioni differenti, ma che in una democrazia può trovare spazio solo attraverso il dialogo, il rispetto della legge e la tutela dei diritti fondamentali.

La domanda posta da Magdi Cristiano Allam resta quindi aperta e continua a interrogare il dibattito pubblico: la libertà di espressione può dirsi davvero tale se viene percepita come applicata in modo diverso a seconda della religione di cui si discute? È una riflessione che coinvolge cittadini, istituzioni e mondo dell’informazione, chiamati a confrontarsi con equilibrio su uno dei temi più sensibili del nostro tempo.