Energia idroelettrica: una soluzione affidabile e flessibile per la domanda energetica 

L’energia idroelettrica è una forma di energia che viene prodotta sfruttando l’energia cinetica di grandi volumi di acqua accumulati in bacini idrici più o meno grandi. Il processo di produzione è pressoché il seguente: l’acqua, proveniente da fiumi o laghi (naturali o artificiali), viene accumulata in un bacino idrico (spesso creato da una diga) che si trova a un’altezza piuttosto elevata e accumula energia potenziale.

Quando l’acqua viene rilasciata e fatta scendere attraverso apposite condotte, si ha la conversione dell’energia potenziale in energia cinetica. L’energia cinetica muove le pale di alcune turbine facendole girare a grande velocità. Le turbine sono collegate a un alternatore (una tipologia di generatore elettrico) che sfrutta il movimento meccanico per produrre energia elettrica sotto forma di corrente alternata. Quest’ultima sarà infine immessa nella rete di distribuzione nazionale. Gli impianti che consentono la produzione di energia idroelettrica sono definiti centrali idroelettriche.

Energia idroelettrica: un’energia da fonte rinnovabile

L’ energia idroelettrica è una forma di energia derivante da una fonte rinnovabile, in questo caso l’acqua di laghi o fiumi; rientra quindi tra le cosiddette energie rinnovabili, locuzione utilizzata comunemente, ma leggermente imprecisa perché non è l’energia a essere rinnovabile, bensì la fonte che la produce.

Una delle principali e più interessanti caratteristiche delle fonti rinnovabili è che, in una scala temporale umana, sono fonti energetiche inesauribili. Ciò le differenzia in modo sostanziale dalle fonti non rinnovabili di energia, destinate nel lungo termine a esaurirsi; esempi classici sono il petrolio, il carbone e il gas naturale.

L’energia idroelettrica, inoltre, è un’energia “pulita” (anche “verde” o “green” che dir si voglia) poiché viene prodotta senza generare gas serra o altre sostanze inquinanti.

È quindi una soluzione che contribuisce a combattere l’inquinamento e il cambiamento climatico.

In termini di sostenibilità ambientale, l’energia idroelettrica può indubbiamente essere considerata come una soluzione particolarmente affidabile.

Energia idroelettrica: una risorsa fondamentale per l’Italia

L’energia idroelettrica è attualmente la principale energia da fonte rinnovabile utilizzata nel nostro Paese e garantisce il 15-16% circa del fabbisogno energetico nazionale*, una percentuale relativamente elevata, anche se vi sono Paesi in cui l’idroelettrico copre la maggioranza del fabbisogno, come il Paraguay e la Norvegia.

Peraltro, le centrali idroelettriche sono le principali fonti di produzione di energia pulita a livello globale.

Una soluzione flessibile e programmabile

L’energia idroelettrica è una soluzione molto flessibile. Le centrali idroelettriche, infatti, sono in grado di adattarsi in tempi molto rapidi ai cambiamenti nella domanda di energia elettrica. Di fatto, è possibile aumentare o ridurre la produzione di energia quasi istantaneamente in base alle necessità della rete di distribuzione.

Com’è noto, gli aumenti della domanda si verificano in determinati periodi della giornata (per esempio al mattino, quando si hanno notevoli picchi di consumo) o in caso di particolari emergenze.

Questa capacità di adattamento la differenzia da altre energie da fonti rinnovabili, come quella eolica e quella solare che, essendo prodotte da vento e sole, sono legate alle condizioni meteo.