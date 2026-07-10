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IMPRESE, CASASCO (FI): SUBITO LE SEMPLIFICAZIONI ZES AL CENTRO-NORD SENZA NUOVI INCENTIVI

venerdì 10 luglio 2026
IMPRESE, CASASCO (FI): SUBITO LE SEMPLIFICAZIONI ZES AL CENTRO-NORD SENZA NUOVI INCENTIVI

1' di lettura

«Le imprese del Centro-Nord hanno bisogno di semplificazioni come priorità. Per questo condivido e rilancio la richiesta avanzata dal portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi: il Governo porti al più presto in Consiglio dei Ministri l’estensione delle semplificazioni previste dalle Zone economiche speciali anche ai territori che oggi ne sono esclusi». Lo dichiara Maurizio Casasco, responsabile Economia di Forza Italia.

«In questa prima fase – spiega Casasco – non chiediamo nuovi incentivi né maggiori risorse pubbliche. È sufficiente estendere immediatamente le semplificazioni amministrative e autorizzative previste dal modello ZES attuato dal Centrodestra. Una misura efficace a costo pressoché nullo per lo Stato, ma capace di incidere concretamente sulla competitività delle imprese, sul Pil e sulla capacità di attrarre investimenti».

Secondo l’esponente azzurro, «snellire procedure e tempi burocratici significa aumentare la produttività del sistema economico senza compromettere gli equilibri della finanza pubblica. È una scelta compatibile con il percorso di miglioramento del rapporto deficit-Pil e con i vincoli europei, perché non introduce nuovi incentivi ma rimuove ostacoli che oggi rallentano lo sviluppo».

«È un intervento che può essere adottato subito dal Consiglio dei ministri e che darebbe un segnale concreto alle imprese che Forza Italia propone da un anno per sostenere la crescita con una minore burocrazia», conclude Casasco.

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