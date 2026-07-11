RAUTI (FDI) A PIAZZA ITALIA: "PNRR MODELLO NAZIONALE DI UTILIZZO. ROMA CAPITALE NON HA COLTO A PIENO L'OPPORTUNITÀ"

"Il dispositivo nazionale di sicurezza predisposto per il Giubileo ha funzionato: migliaia di unità dei Corpi dello Stato e delle Forze Armate impiegate; droni e sistemi antidrone; monitoraggio del territorio e protezione dello spazio aereo". Così Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa, intervenendo a "Piazza Italia" - la kermesse organizzata ogni anno da Fratelli d'Italia Roma - nel panel "Fondi europei e Giubileo: occasione mancata o successo per la città reale?".

Un altro risultato positivo sottolineato da Rauti nel dibattito e’ quello dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). "Il PNRR con il Governo italiano è diventato un modello di attuazione e di efficacia dei progetti : abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi dalla terza alla nona rata, con 416 traguardi conseguiti, 660.000 progetti finanziati. Abbiamo rinegoziato il PNRR e reso possibile ciò che sembrava irrealizzabile", ha proseguito il Sottosegretario.

Un’azione positiva certificata al livello europeo che, invece, non ha trovato piena corrispondenza nella gestione delle risorse da parte di “Roma Capitale che nonostante le risorse straordinarie PNRR e Giubileo, non ha saputo cogliere pienamente questa opportunità. Ritardi nei lavori, criticità nell'utilizzo delle risorse e nell'attuazione dei progetti come rilevato anche dalla Corte dei Conti", ha sottolineato la Senatrice.

Tra le risorse non impiegate dall’amministrazione capitolina : " 16 progettualità PNRR per il Giubileo che sono state definanziate, di cui 8 erano destinate alla mobilità delle persone con disabilità, un vulnus grave per le politiche sociali del Comune", ha aggiunto.

Ad un anno dalle elezioni amministrative della Capitale, il tema della gestione delle risorse pubbliche si conferma centrale nel dibattito di Piazza Italia: "Roma merita di più: una visione prospettica e un allineamento funzionale tra Governo nazionale, Regione e Comune, per trasformare le risorse disponibili in opere sul territorio ed in servizi per i cittadini", ha concluso Rauti.