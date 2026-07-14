Sicurezza, integrazione e valori: l’Italia non può più ignorare il problema dell’Islam radicale

Ogni giorno le cronache raccontano episodi di violenza, aggressioni, accoltellamenti, estremismo e gravi fatti di ordine pubblico che coinvolgono persone di diversa provenienza. Ogni singolo reato deve essere perseguito con fermezza, senza eccezioni, indipendentemente dalla nazionalità o dalla religione di chi lo commette. Negli ultimi anni è cresciuta la preoccupazione di molti cittadini per il fenomeno dell’estremismo islamista e per i processi di radicalizzazione, che rappresentano una concreta minaccia alla sicurezza nazionale. Le forze dell’ordine e i servizi di intelligence monitorano costantemente queste situazioni, proprio perché il rischio esiste e non può essere sottovalutato. Molti italiani assistono con preoccupazione ad alcune manifestazioni pubbliche che hanno suscitato polemiche e acceso il dibattito sull’integrazione, sul ruolo della donna e sulla tutela dei minori da parte di un certo Islam radicale. Allo stesso tempo, i social network mostrano immagini provenienti da vari Paesi in cui ragazze giovanissime vengono costrette a matrimoni precoci o private della propria libertà.

Se questi episodi rappresentano violazioni dei diritti umani, devono essere denunciati e condannati senza esitazione. L’Italia è uno Stato fondato sulla Costituzione, sull’uguaglianza tra uomo e donna, sulla libertà individuale e sul rispetto della legge. Questi valori non sono negoziabili. Chi vive nel nostro Paese deve rispettarli pienamente. Non può esserci alcuna tolleranza verso chi aggredisce le forze dell’ordine, porta armi illegalmente, semina paura nelle città o pensa di poter vivere ignorando le regole della convivenza civile. Chi commette reati deve essere processato e punito secondo la legge e, nei casi previsti dall’ordinamento, devono essere applicate anche le misure di espulsione. Occorre, inoltre, aprire un confronto serio sul tema del volto coperto da parte delle donne islamiche il burka nei luoghi pubblici. La questione riguarda la sicurezza, l’identificazione delle persone e l’applicazione delle norme già esistenti. È legittimo discutere se l’attuale legislazione sia sufficiente o se siano necessari interventi più chiari, nel rispetto della Costituzione e della libertà religiosa. Criticare l’estremismo islamista non significa attaccare tutti i musulmani. Significa difendere i principi dello Stato di diritto contro ogni forma di fanatismo religioso, qualunque sia la sua origine.

E che questo sia ben chiaro a tutti. Molte persone di fede islamica vivono rispettando le leggi e contribuendo alla società italiana: la responsabilità penale è sempre individuale. Tuttavia, siamo arrivati a un punto in cui il rispetto delle regole della convivenza civile deve essere ribadito con fermezza, perché avanti così non si può andare. La sicurezza dei cittadini, la tutela delle donne, la protezione dei minori e il rispetto delle nostre leggi devono restare una priorità assoluta. Su questi principi non dovrebbero esistere divisioni politiche o ideologiche. Difendere la legalità significa difendere la libertà di tutti. Non possiamo accettare di vedere, nelle piazze italiane, durante alcune manifestazioni, donne e bambini legati e rinchiusi in recinti come forma di rappresentazione. È un’immagine che suscita sconcerto e che, a mio avviso, non dovrebbe trovare spazio in un Paese occidentale come il nostro. Allo stesso tempo, non possiamo voltare più lo sguardo davanti a situazioni di violenza, donne prese a cinghiate o di qualsiasi genere di sopraffazioni verso le donne musulmane in qualunque sia il contesto culturale o religioso in cui si verificano. È da sottolineare che, probabilmente, chi compie gesti così lontani dalla nostra cultura probabilmente appartiene alla religione islamica. Ogni donna ha diritto alla libertà, alla dignità e alla protezione garantite dalla legge. Chi sceglie di vivere in Italia è giusto che rispetti le nostre leggi, condivida i principi fondamentali della Costituzione e riconosca i valori su cui si fonda la nostra convivenza civile, compreso il pieno rispetto della libertà religiosa di tutti.

Chi commette reati deve risponderne davanti alla giustizia e, nei casi previsti dalla legge, possono essere adottati anche provvedimenti di espulsione. Il messaggio, visto che alcuni recenti fatti di cronaca in Italia sarebbero stati commessi da cittadini di fede islamica, dovrebbe essere questo: o vi adeguate e rispettate il Paese nel quale avete scelto di vivere, rispettandone la cultura, le leggi e le religioni, oppure, se volete continuare a comportarvi secondo principi e manifestazioni che sono profondamente diversi dai nostri e incompatibili con quelli sanciti dalla nostra Repubblica e dalle nostre leggi, allora l’unica soluzione è che ritorniate, con serenità, nel vostro Paese di origine. L’Italia è una nazione che accoglie tutti, aiuta tutti, forse anche oltre le proprie possibilità. Ma non possiamo più accettare che alcune persone arrivino in Italia pensando di potersi comportare e agire come vogliono, senza rispettare le regole della convivenza civile. L’ordine, la legge e lo Stato sapranno fare la loro parte per rieducare, laddove possibile, oppure, nei casi previsti dalla legge, rimpatriare chi non intende rispettare le regole del nostro Paese.