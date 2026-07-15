Giornata mondiale delle competenze giovanili: Enel continua a investire nelle persone per costruire la transizione energetica

In un contesto segnato dalla trasformazione digitale, dall'innovazione tecnologica e dalla transizione energetica, investire nella crescita delle nuove generazioni significa costruire il futuro. È questo il messaggio della Giornata mondiale delle competenze giovanili, che ricorre il 15 luglio e richiama l'attenzione sul ruolo strategico della formazione nello sviluppo economico e sociale.

La giornata è istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 e dedicata quest'anno al tema "Skills for a Shared Future", che pone al centro la necessità di sviluppare competenze tecniche, professionali e digitali per accompagnare i giovani verso un mercato del lavoro in continua evoluzione.

In questo scenario, Enel promuove un ecosistema di formazione continua che integra orientamento, sviluppo professionale e valorizzazione dei talenti, con l'obiettivo di allineare le competenze alle esigenze di un settore in costante trasformazione. Tra le iniziative dedicate alle nuove generazioni figurano EnelUp4Education per la diffusione della cultura digitale, NextGen Talent rivolto ai giovani under 30 ad alto potenziale che hanno il compito di contribuire con idee innovative alle sfide strategiche dell'azienda. Altre iniziative rilevanti per favorire l’occupabilità dei giovani e contribuire alla crescita dei territori sono Energie per la scuola ed Enel&Caivano: Energie per il futuro, programmi che rappresentano un esempio concreto di collaborazione strategica tra azienda e sistema scolastico e che offrono agli studenti l’opportunità di avvicinarsi alla realtà di Enel. A queste si affiancano Energie per Crescere, il programma gratuito che in Italia forma tecnici specializzati per il settore energetico e delle reti elettriche, con l'obiettivo di creare professionisti della transizione energetica grazie alla collaborazione con oltre cento aziende partner ed Enel Cuore Onlus, che attraverso progetti territoriali contribuisce a rafforzare competenze, inclusione e opportunità nelle comunità locali.

Tra i progetti più innovativi si distingue Swap&Share, il programma internazionale di mobilità interna che permette a colleghi e colleghe di diversi Paesi di scambiarsi temporaneamente il ruolo, condividendo competenze, esperienze e buone pratiche. Avviato nel 2024, il progetto favorisce la crescita professionale, la collaborazione internazionale e la diffusione di una cultura dell'apprendimento continuo, con particolare attenzione ai giovani under 35. Proprio per il suo valore formativo, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo è stato recentemente premiato con la menzione "Scambio di ruoli per una reale esperienza formativa" all'XI edizione del Premio Eccellenza Formazione dell'Associazione Italiana Formatori (AIF), un riconoscimento che valorizza l'innovazione e l'impatto del progetto sullo sviluppo delle competenze.

L'impegno di Enel nella formazione si estende anche oltre i confini italiani. In Argentina il programma di Mentorship volontarie mette in contatto collaboratori e collaboratrici con studenti delle scuole tecniche, offrendo orientamento e accompagnamento verso il mondo del lavoro. In Brasile, invece, la Scuola di Elettricisti forma giovani e adulti attraverso percorsi teorici e pratici, contribuendo alla creazione di una forza lavoro qualificata e promuovendo una maggiore presenza femminile nelle professioni tecniche.

Investire nelle competenze significa investire nelle persone. Attraverso programmi di formazione, sviluppo e mobilità internazionale, Enel continua a promuovere una cultura dell'apprendimento continuo, valorizzando il talento delle nuove generazioni e contribuendo a costruire una transizione energetica sempre più innovativa, inclusiva e sostenibile.