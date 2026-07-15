Giustizia tributaria, Pres. Carolina Lussana: “Completare la riforma per una giurisdizione autonoma, indipendente e pienamente riconosciuta”

“Il completamento dell’assetto ordinamentale della giustizia tributaria è oggi la priorità centrale: alla pari dignità della funzione giurisdizionale devono corrispondere garanzie, prerogative e uno status coerenti con quelli delle altre magistrature dello Stato”. Lo ha dichiarato Carolina Lussana, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, intervenuta in audizione alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. Presente anche il Consigliere Raffaele Tuccillo, componente del Comitato di Presidenza. “Esprimiamo apprezzamento per il percorso seguito dal Governo nell’attuazione della delega della legge n. 111 del 2023. Questo metodo ha riconosciuto il ruolo del Consiglio di presidenza quale principale interlocutore istituzionale. La giustizia tributaria – ha sottolineato Lussana – non è una giurisdizione minore, ma il luogo nel quale si misura uno dei rapporti più delicati tra cittadino e Stato, garantendo l’equilibrio tra l’interesse pubblico alla riscossione delle entrate e la tutela dei diritti del contribuente. Secondo la Consulta la riforma è volta ‘a realizzare nel nostro ordinamento una giurisdizione che si affianca a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare'. Da queste parole ne discende che alla pari dignità della funzione giurisdizionale deve corrispondere la pari solidità delle garanzie ordinamentali.

Per la Presidente: “La riforma introdotta dalla legge n. 130 del 2022 ha segnato un passaggio ordinamentale irreversibile. Ora occorre completare questo percorso, rafforzando autonomia, indipendenza e autogoverno della giurisdizione tributaria e superando le disparità ancora esistenti rispetto alle altre magistrature professionali. All’interno del processo tributario, nel quale una delle parti rappresenta il potere impositivo pubblico, la terzietà del giudice e l’autorevolezza dell’autogoverno devono essere pienamente visibili nell’assetto delle regole e nella chiarezza dei ruoli. Per questo - ha affermato Lussana - è necessario rafforzare il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria attraverso strumenti organizzativi e funzionali adeguati, a partire da un ruolo autonomo del personale, da una struttura dirigenziale coerente e dall’istituzione di un ufficio studi e di un servizio informatico interno”.

“Sullo schema di decreto legislativo il Consiglio esprime una valutazione complessivamente favorevole, sottoponendo alcune proposte di integrazione, tra cui il superamento di automatismi in materia disciplinare, una revisione del regime delle incompatibilità territoriali e l’estensione ai magistrati tributari di istituti e prerogative già riconosciuti alle altre magistrature. Pari dignità, garanzie equivalenti, specializzazione e autogoverno effettivo - ha concluso Lussana - sono i principi guida per completare la riforma della giustizia tributaria e rafforzarne il ruolo nel sistema istituzionale”.