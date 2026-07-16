FONDAZIONE GRANA PADANO PORTA LA FILIERA DOP NEL MASTER SULLA SOSTENIBILITÀ DI POLI.DESIGN

Prosegue l’impegno di Fondazione Grana Padano ETS a favore della formazione e della crescita di competenze qualificate per il futuro del sistema agroalimentare. Dopo le borse di studio dedicate ai percorsi ITS e post-diploma, la Fondazione sostiene ora delle agevolazioni alla frequenza per il Master di I livello “Design for Sustainability and Regeneration – Ecodesign, Biodesign and Circular Approaches”, promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design.

Il Master, giunto alla sua terza edizione, è un percorso di alta formazione rivolto a progettisti, professionisti e innovatori interessati ad affrontare le sfide ambientali contemporanee attraverso un approccio sistemico, orientato alla sostenibilità, alla rigenerazione e all’economia circolare. Il programma integra competenze su ecodesign, life cycle thinking, materiali sostenibili, innovazione biobased, strategie circolari, design per la transizione e impatto sociale.

Le agevolazioni intitolate alla Fondazione Grana Padano prevedono 2 esenzioni parziali del 50% e 5 esenzioni parziali del 20% sulla quota di partecipazione al Master. Le candidature saranno valutate congiuntamente dall’ Università e Fondazione secondo criteri di merito, profilo professionale, motivazione e condizioni economiche.

La collaborazione tra i due enti potrà inoltre favorire attività progettuali su temi di interesse per la filiera del Grana Padano DOP, tra cui l’innovazione sostenibile dei materiali, l’ecodesign del packaging, la comunicazione della sostenibilità e lo sviluppo di concept coerenti con i principi dell’economia circolare

«Confermiamo la volontà della Fondazione Grana Padano ETS di investire sui giovani e sulle competenze necessarie per accompagnare la transizione sostenibile del nostro sistema produttivo», dichiara Giuseppe Saetta, Presidente di Fondazione Grana Padano ETS. «La sostenibilità non è soltanto un obiettivo ambientale, ma un percorso culturale, sociale ed economico che richiede conoscenza, innovazione e capacità progettuale. Sostenere la formazione di nuovi professionisti significa contribuire concretamente al futuro della filiera e dei territori in cui essa opera».

«Il nostro obiettivo è formare progettisti capaci di affrontare la complessità della transizione ecologica attraverso un approccio sistemico, integrando competenze di ecodesign, innovazione dei materiali, economia circolare e rigenerazione.», spiega Valentina Rognoli, Direttrice del Master Design for Sustainability and Regeneration di POLI.design. «Il sostegno della Fondazione non solo favorisce l'accesso al percorso formativo da parte di giovani talenti, ma offre anche l'opportunità di sviluppare progetti concreti a stretto contatto con una delle filiere agroalimentari più rappresentative del Made in Italy, contribuendo alla diffusione di una cultura della sostenibilità fondata su conoscenza, ricerca e innovazione».

La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata entro il 28 agosto 2026, secondo le modalità indicate da POLI.design.