Social vietati agli under 15, Telefono Azzurro: "Sì alla legge della Lega". E il Bilancio 2025 spiega perché

Il presidente Caffo alla Camera: "Il divieto diventi legge entro la fine della legislatura". La Fondazione lo aveva già scritto nel suo Bilancio Sociale: ansia e attacchi di panico prima causa di richiesta d'aiuto tra gli adolescenti, oltre 3 mila segnalazioni di contenuti illegali online.

Alla Camera arriva il sì di Telefono Azzurro alla proposta di legge della Lega per vietare l'accesso ai social network sotto i 15 anni. "Desidero ringraziare la Lega per avere promosso questa pdl. È fondamentale che il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni possa diventare legge entro la fine della legislatura", ha dichiarato questa mattina il presidente della Fondazione, Ernesto Caffo, intervenendo in conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera per la presentazione del provvedimento e della connessa indagine conoscitiva sull'impatto delle nuove tecnologie sui giovani, promossa insieme alla deputata Giorgia Latini.

"L'indagine conoscitiva rappresenta uno strumento essenziale per approfondire un tema così complesso, sul quale anche noi siamo quotidianamente impegnati e consapevoli delle molteplici implicazioni", ha aggiunto Caffo. "Le piattaforme e le aziende tecnologiche devono assumersi le proprie responsabilità, garantendo maggiore sicurezza. Il mondo digitale è una risorsa, ma presenta anche rischi concreti che devono essere affrontati con grande determinazione, nell'interesse dei più giovani".

Non è una presa di posizione estemporanea. Il Bilancio Sociale 2025 di Telefono Azzurro, presentato appena il giorno prima alla vigilia dei quarant'anni della Fondazione, aveva già messo nero su bianco i numeri che oggi danno peso alle parole di Caffo alla Camera.

L'ALLARME CHE ARRIVA DAI DATI

Nel 2025 ansia e attacchi di panico sono diventati la principale causa di richiesta di aiuto tra gli adolescenti che si rivolgono alla Fondazione, con una fascia d'età più coinvolta tra i 14 e i 17 anni — proprio la soglia su cui oggi discute il Parlamento. Nel 58% dei casi il contatto avviene ormai attraverso la chat, segno di quanto il disagio dei più giovani si sia spostato interamente online. La linea di ascolto 19696 ha gestito 2.186 casi, il 114 Emergenza Infanzia è intervenuto in 3.446 situazioni di rischio.

Sul fronte della sicurezza online, la hotline "Clicca e Segnala" ha ricevuto nel 2025 3.022 segnalazioni di contenuti illegali: oltre il 76% relative a materiale di abuso sessuale su minori. Telefono Azzurro è inoltre diventato il primo Trusted Flagger italiano riconosciuto da AGCOM ai sensi del Digital Services Act, con un canale diretto per chiedere la rimozione di contenuti illegali alle piattaforme.

IL FRONTE POLITICO

Alla presentazione della pdl è intervenuto anche Armando Siri, responsabile nazionale dipartimenti della Lega: "Riteniamo necessario fissare una soglia minima di età per l'accesso ai social, perché oggi chi non li utilizza rischia di sentirsi escluso dal proprio gruppo di riferimento, subendo una pressione sociale sempre più forte". Siri ha collegato il tema del divieto social a quello, più ampio, della regolamentazione dell'intelligenza artificiale: "Vietare non è la soluzione, occorre promuovere un dibattito culturale ampio e coinvolgere famiglie, scuola, istituzioni e società civile per accompagnare i giovani verso un uso più consapevole delle tecnologie".

Per Telefono Azzurro, che da mesi segnala nei propri report l'aumento delle vulnerabilità digitali tra i minori — dai chatbot conversazionali ai companion virtuali capaci di simulare relazioni affettive — il sostegno alla proposta di legge si inserisce in una linea già tracciata: rafforzare la tutela dei più giovani senza rinunciare, sottolinea la Fondazione, a un equilibrio con la libertà e i diritti fondamentali dei cittadini, come già ribadito nel Bilancio Sociale a proposito del dibattito europeo sul cosiddetto Chat Control.

Il Bilancio Sociale 2025 di Telefono Azzurro è disponibile sul sito www.azzurro.it.