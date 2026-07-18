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Andrea Imperiali, docente all’Università Cattolica e membro del Comitato IA di AGCOM: “Nel corso della masterclass abbiamo affrontato il tema dell’intelligenza artificiale"

sabato 18 luglio 2026
Andrea Imperiali, docente all’Università Cattolica e membro del Comitato IA di AGCOM: “Nel corso della masterclass abbiamo affrontato il tema dell’intelligenza artificiale"

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Andrea Imperiali, docente all’Università Cattolica e membro del Comitato IA di AGCOM: “Nel corso della masterclass abbiamo affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, la tecnologia che oggi sta trasformando in profondità numerosi settori e, in particolare, il mondo della comunicazione. Si tratta di un cambiamento che solleva implicazioni rilevanti sotto il profilo professionale, culturale, etico e regolatorio. Insieme a Nicola Porro abbiamo cercato di offrire una lettura d’insieme di questi fenomeni, una visione sistemica capace di collegare i diversi impatti dell’IA. Troppo spesso, infatti, il dibattito pubblico affronta questo tema in modo frammentato, soffermandosi su singoli aspetti e oscillando tra narrazioni eccessivamente apocalittiche o, al contrario, eccessivamente entusiastiche. L’obiettivo della nostra masterclass è stato proprio quello di superare queste contrapposizioni, fornendo strumenti di analisi utili per comprendere la portata reale dell’intelligenza artificiale, le opportunità che offre e le sfide che pone al settore della comunicazione e, più in generale, alla società”.

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