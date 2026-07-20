Quando il fanatismo si traveste da fede: il radicalismo religioso islamico e la sfida che l’Italia non può permettersi di perdere

Ci sono parole che non possono essere archiviate come semplici opinioni. Esistono messaggi che, pronunciati da chi si presenta come guida religiosa e rilanciati attraverso i social network, rischiano di diventare strumenti di propaganda capaci di influenzare soprattutto le persone più fragili. Mi sono imbattuto in alcuni interventi dell’imam egiziano Yusri Jabar e sono rimasto colpito dalla durezza di alcune dichiarazioni che gli vengono attribuite, nelle quali la donna viene descritta come una persona da “addestrare” all’obbedienza nei confronti dell’uomo. Una visione che, se realmente espressa in questi termini, è distante anni luce dai principi di libertà, uguaglianza e dignità della persona sui quali si fondano la nostra Costituzione e la nostra società. Non è una questione di religione.

Non è una battaglia contro tutto l’Islam, visto che milioni di persone lo professano pacificamente nel pieno rispetto delle leggi e dei valori democratici. Il problema nasce quando la fede viene trasformata in uno strumento ideologico per diffondere fanatismo, intolleranza e contrapposizione verso chi vive secondo regole diverse. Il radicalismo religioso islamico rappresenta una delle sfide più delicate per le democrazie occidentali. Quando la religione viene trasformata in uno strumento per giustificare odio, violenza, discriminazione e radicalizzazione, non si è più davanti a una libera professione di fede, ma a un’ideologia estremista che mina le fondamenta della convivenza civile. È proprio in questi contesti che la prevenzione, l’attività d’intelligence e il lavoro delle forze dell’ordine diventano essenziali per impedire che il fanatismo si trasformi in una minaccia concreta per la sicurezza pubblica. L’Italia, negli ultimi anni, ha dimostrato di possedere un apparato investigativo capace di intercettare queste minacce prima che possano trasformarsi in tragedie. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, dell’intelligence e della magistratura sono state condotte numerose operazioni contro soggetti accusati di terrorismo di matrice jihadista, molti dei quali stavano seguendo percorsi di radicalizzazione attraverso Internet. Dietro lo schermo di un computer o di uno smartphone, alcuni giovani studiavano materiale propagandistico, consultavano manuali destinati all’addestramento terroristico, cercavano istruzioni per la costruzione di ordigni e si avvicinavano a organizzazioni estremiste convinti di combattere una guerra in nome della religione islamica. È proprio in questa fase che lo Stato ha dimostrato la propria forza, intervenendo prima che quei progetti potessero trasformarsi in attentati e in morte. Ogni arresto effettuato prima che venga versato sangue innocente rappresenta una vittoria della legalità. Dietro ogni operazione conclusa con successo ci sono mesi di indagini, intercettazioni, analisi informatiche, attività di intelligence e un lavoro incessante svolto da uomini e donne che operano lontano dai riflettori con un unico obiettivo: proteggere la sicurezza dei cittadini. Ma il terrorismo non ha putroppo un solo volto. Accanto al radicalismo jihadista continua a esistere un’altra forma di estremismo che negli ultimi anni ha dimostrato di essere altrettanto pericolosa: quella anarco-insurrezionalista. Anche in questo caso non si parla di semplice dissenso politico. Si parla di gruppi che scelgono deliberatamente la violenza come metodo di lotta, prendendo di mira infrastrutture strategiche, linee ferroviarie, cantieri e obiettivi istituzionali con l’intento di creare paura e destabilizzazione. Le operazioni condotte negli ultimi mesi dimostrano come lo Stato continui a contrastare con determinazione anche questa minaccia. Gli arresti eseguiti nell’ambito delle indagini sui sabotaggi alla rete ferroviaria e quelli collegati ad ambienti anarco-insurrezionalisti confermano che il rischio non appartiene al passato, ma è ancora presente e richiede la massima attenzione. A questi episodi si aggiunge anche la vicenda dei due anarchici rimasti gravemente feriti a Roma mentre stavano maneggiando un ordigno artigianale esploso prima di poter essere utilizzato. Un fatto che dimostra come la violenza finisca inevitabilmente per colpire chi pensa di potersene servire come strumento politico. Che si tratti di terrorismo jihadista o di estremismo anarco-insurrezionalista, il risultato non cambia. Cambiano le bandiere, cambiano gli slogan e cambiano le giustificazioni ideologiche, ma il metodo resta identico: sostituire il confronto democratico con la paura, intimidire le istituzioni e mettere in pericolo cittadini completamente estranei a qualsiasi conflitto. Chi utilizza la religione per alimentare fanatismo e odio non sta esercitando una semplice libertà di culto.

Chi utilizza la politica per giustificare bombe, sabotaggi e aggressioni non sta esercitando il diritto di manifestare il proprio pensiero. In entrambi i casi siamo davanti a forme di estremismo che rifiutano le regole della democrazia e cercano di imporre le proprie idee attraverso la paura. L’Italia deve continuare a investire nelle attività di intelligence, nella prevenzione, nelle investigazioni digitali e nella cooperazione internazionale. Oggi la radicalizzazione non nasce più soltanto nelle piazze o nei luoghi di ritrovo: prende forma davanti allo schermo di uno smartphone, cresce nei gruppi chiusi, si diffonde sulle piattaforme criptate e trova terreno fertile in chi è più vulnerabile alla propaganda estremista. Sottovalutare questo fenomeno significherebbe lasciare spazio a chi vuole colpire la sicurezza nazionale e mettere in discussione i principi fondamentali della nostra democrazia. Per questo il lavoro delle nostre forze dell’ordine, dell’intelligence e della magistratura merita rispetto e sostegno. È grazie alla loro professionalità, alla loro capacità investigativa e alla loro costante attività di prevenzione se numerosi progetti criminali sono stati fermati prima di trasformarsi in tragedie. Dietro ogni operazione conclusa con successo non c’è soltanto un arresto: c’è la difesa concreta della libertà, della sicurezza e della vita dei cittadini. La fermezza dello Stato non è un gesto di intolleranza, ma un dovere nei confronti dei cittadini onesti.

Chi viene riconosciuto colpevole di terrorismo o di eversione deve rispondere pienamente delle proprie azioni secondo quanto previsto dalla legge. Nei casi previsti dall’ordinamento, per i cittadini stranieri possono e devono trovare applicazione anche le misure di espulsione al termine dell’esecuzione della pena. Per i cittadini italiani che scelgono la strada della violenza e del terrorismo, la risposta deve essere altrettanto ferma: processi equi, pene severe e nessuna indulgenza verso chi tenta di colpire lo Stato democratico. Perché una democrazia autentica non si misura soltanto dalla libertà che garantisce, ma anche dalla determinazione con cui difende i propri cittadini da chi tenta di distruggerla attraverso il fanatismo, il terrorismo e l’odio. Abbassare la guardia significherebbe concedere spazio a chi rifiuta la convivenza civile. Difendere la legalità, sostenere il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura e contrastare con decisione ogni forma di estremismo significa difendere il futuro dell’Italia e i valori su cui la nostra Repubblica è stata costruita.