Una giovane servitrice dello Stato ci lascia troppo presto: il ricordo di Noemi Saetta

Ci sono notizie che colpiscono il cuore di un’intera nazione. La scomparsa di Noemi Saetta, giovane militare di appena 23 anni dell’8° Reggimento “Lancieri di Montebello”, è una di quelle tragedie che lasciano un vuoto profondo e un dolore difficile da descrivere. Noemi ha perso la vita mentre era in servizio, impegnata nel suo dovere con l’onore e la dedizione che hanno sempre contraddistinto chi sceglie di indossare una divisa al servizio dell’Italia. Aveva davanti a sé un futuro ricco di sogni, di progetti e di una carriera che avrebbe sicuramente vissuto con lo stesso amore e lo stesso senso del dovere che l’avevano portata a servire il nostro Paese. Quando se ne va una ragazza così giovane, il dolore è immenso. Ma quando a lasciarci è una servitrice dello Stato, il dolore diventa quello di tutti gli italiani. Perché ogni uomo e ogni donna che indossa una divisa sceglie di mettere il bene comune davanti a tutto, accettando sacrifici, responsabilità e rischi per garantire sicurezza e protezione ai cittadini. Noemi rappresentava quei valori di lealtà, disciplina, coraggio e amore per la Patria che rendono grande la nostra nazione.

Era una giovane che aveva ereditato l’amore per la divisa dalla sua famiglia e che aveva trasformato quella passione in una missione di vita. Una missione interrotta troppo presto, lasciando nello sconforto il padre Renato, il fratello Willy, tutti i suoi cari, i colleghi e chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. Le parole del padre, che ha raccontato il suo immenso dolore definendo il suo cuore “spezzato per sempre”, sono il simbolo di una sofferenza che nessun genitore dovrebbe mai vivere. A loro va il nostro abbraccio più sincero e il nostro pensiero più affettuoso. Oggi l’Italia perde non solo una giovane donna, ma una promettente servitrice dello Stato che avrebbe continuato a onorare la divisa con orgoglio e dedizione.

La sua memoria resterà viva nel cuore di chi crede nei valori delle nostre Forze Armate e di tutti coloro che ogni giorno lavorano, spesso nel silenzio, per il bene della collettività. Alla famiglia di Noemi, ai suoi commilitoni e a tutte le Forze Armate italiane rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Che il suo esempio di amore per il dovere possa continuare a vivere e a ispirare le nuove generazioni. Ciao Noemi. L’Italia non dimenticherà il tuo servizio, il tuo coraggio e il tuo amore per la divisa. Riposa in pace.