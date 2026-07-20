Verniciatura professionale, Tecnover rilancia sull'Airless: tecnologia, accessori e know-how per affrontare le nuove sfide del cantiere

Materiali sempre più performanti, cicli applicativi più complessi e tempi di lavorazione sempre più ridotti. La verniciatura professionale sta vivendo un'evoluzione che richiede attrezzature capaci non solo di garantire elevate prestazioni, ma anche affidabilità, precisione e continuità operativa. In questo scenario si inserisce l'attività di Tecnover, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di pompe Airless professionali, che negli ultimi mesi ha dedicato un ampio lavoro di approfondimento tecnico ai temi che oggi interessano maggiormente imprese e applicatori.

Dalle pitture al quarzo ai rivestimenti intumescenti, passando per la manutenzione delle pompe, la scelta degli ugelli e la configurazione dell'intero sistema Airless, l'azienda ha raccolto in una serie di guide tecniche l'esperienza maturata in oltre quarant'anni di attività, offrendo uno spaccato interessante sull'evoluzione del settore.

Uno dei temi più attuali riguarda certamente l'applicazione delle pitture al quarzo per esterni. Se da un lato questi prodotti rappresentano una soluzione sempre più utilizzata per la protezione e la finitura delle facciate, dall'altro la loro elevata viscosità e la presenza di cariche minerali impongono caratteristiche precise alle attrezzature impiegate. Pressione costante, portata adeguata, sistemi di filtrazione efficaci e componenti resistenti all'abrasione diventano elementi determinanti per garantire continuità di lavoro e qualità della finitura.

È proprio in questo ambito che trova spazio la serie Testarossa, progettata da Tecnover per affrontare applicazioni gravose. Le valvole in acciaio inox con sedi in carburo di tungsteno, la testata anch'essa in acciaio inox e la capacità di operare con elevate portate consentono di lavorare con materiali particolarmente abrasivi limitando l'usura e riducendo gli interventi di manutenzione. Tra i modelli di riferimento figurano la TR10000, pensata per superfici medio-grandi e disponibile anche con motorizzazione a benzina, e la TR15000F, destinata ai cantieri di maggiore estensione, capace di alimentare contemporaneamente due operatori e di coprire raggi operativi fino a 80 metri.

Altro fronte di crescente interesse è quello delle vernici intumescenti, prodotti indispensabili per la protezione passiva dal fuoco ma particolarmente impegnativi dal punto di vista applicativo. L'elevata viscosità richiede infatti pressioni operative comprese tra 200 e 250 bar e pompe in grado di mantenere costante l'erogazione senza alterare le caratteristiche del materiale. Anche in questo caso la gamma Testarossa nasce per soddisfare queste esigenze, offrendo continuità di spruzzo e prestazioni adeguate anche nei grandi cantieri industriali.

Ma, come sottolineano gli approfondimenti pubblicati dall'azienda, la qualità del risultato non dipende esclusivamente dalla pompa. L'intero sistema Airless rappresenta un equilibrio nel quale ogni componente svolge un ruolo fondamentale.

Grande attenzione viene dedicata, ad esempio, agli ugelli, spesso considerati semplici accessori ma in realtà decisivi per la qualità dell'atomizzazione. La scelta del diametro e dell'angolo di spruzzo influisce direttamente sulla copertura, sui consumi e sull'uniformità della finitura. In particolare, gli ugelli Low Pressure sviluppati da Tecnover consentono di lavorare con pressioni sensibilmente inferiori rispetto ai sistemi tradizionali, riducendo l'overspray, limitando il consumo di vernice e diminuendo lo stress meccanico sulla pompa. Per le applicazioni che richiedono finiture di elevata qualità sono invece disponibili gli ugelli Fine Finish, progettati per garantire una nebulizzazione particolarmente uniforme anche a basse pressioni.

Accanto agli ugelli trovano spazio filtri, kit di manutenzione, tubazioni ad alta pressione e componenti di ricambio, elementi spesso poco visibili ma fondamentali per mantenere costante l'efficienza dell'impianto. La corretta filtrazione protegge ugello e pistola dalle impurità, mentre la sostituzione programmata di guarnizioni, valvole e diffusori permette di prevenire cali di pressione e improvvisi fermi macchina.

Tra le soluzioni più interessanti sviluppate dall'azienda spicca inoltre l'Airless Revolver, sistema che permette di ruotare il ventaglio di spruzzo di 90 gradi con un semplice movimento, senza interrompere il lavoro né utilizzare utensili. Una soluzione pensata per aumentare ergonomia e produttività soprattutto nelle lavorazioni su superfici verticali, orizzontali e inclinate, riducendo l'affaticamento dell'operatore e velocizzando le operazioni di verniciatura.

Un altro tema affrontato riguarda la manutenzione preventiva, spesso sottovalutata ma determinante per la durata delle attrezzature. Bastano pochi minuti al termine della giornata lavorativa per pulire correttamente circuito, ugelli e filtri, lubrificare le parti soggette a usura e verificare lo stato delle principali componenti. Un investimento minimo di tempo che può tradursi in una significativa riduzione dei costi di esercizio e nell'eliminazione dei fermi macchina durante il lavoro.

L'interesse degli approfondimenti Tecnover va però oltre il singolo prodotto. L'azienda insiste infatti su un concetto sempre più condiviso nel comparto della verniciatura professionale: la pompa rappresenta solo uno degli elementi del sistema Airless. Prestazioni elevate si ottengono esclusivamente quando macchina, ugello, filtri, tubazioni, pistola e materiale sono correttamente dimensionati e lavorano in perfetta sinergia.

È una visione che riflette l'evoluzione del settore, nel quale il costruttore non è più soltanto fornitore di attrezzature ma partner tecnico chiamato a supportare imprese e professionisti nella scelta della configurazione più adatta a ogni applicazione.

In questo contesto Tecnover conferma una filosofia progettuale orientata non solo allo sviluppo di macchine professionali Made in Italy, ma anche alla diffusione di competenze tecniche che consentano agli operatori di sfruttarne appieno le potenzialità. Un approccio che, in un mercato sempre più specializzato, rappresenta un valore aggiunto tanto quanto le prestazioni delle attrezzature stesse.