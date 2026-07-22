Il presidente di Federlogistica Davide Falteri è stato cooptato ufficialmente nel board della European logistics association (Ela), il principale organismo europeo della logistica e della supply chain

L'elezione è stata finalizzata all'indomani della firma, avvenuta a Marsiglia, del protocollo di collaborazione internazionale sulla logistica integrata tra Federlogistica e Acli Terra, con l'obiettivo di sviluppare nuovi percorsi di collaborazione nei settori della logistica, delle filiere produttive, dell'agroalimentare, della sostenibilità e dell'internazionalizzazione delle imprese. L'accordo promuoverà attività di formazione, missioni istituzionali e imprenditoriali, studi e iniziative dedicate all'innovazione e alla valorizzazione del Made in Italy, nella convinzione che la competitività dell'agroalimentare italiano dipenda sempre più dalla qualità delle reti logistiche che accompagnano i prodotti dal territorio ai mercati internazionali.

"Quella sottoscritta è molto più di un'intesa - ha detto Nicola Tavoletta, presidente di Acli Terra -. È una collaborazione strutturata che nasce in Italia dall'incontro tra due antiche organizzazioni e che intende offrire ai propri associati strumenti internazionali per una logistica sicura, veloce ed economica. È un valore aggiunto per l'economia del Mediterraneo, fondato sulla qualità del Made in Italy. Al primo posto poniamo la sicurezza e un'adeguata redditività degli operatori. Questo significa lavorare per l'Europa".

L'incarico, ha detto Falteri "non è un traguardo personale, ma un'opportunità per rappresentare il sistema logistico italiano e contribuire a dare una voce sempre più autorevole al Mediterraneo all'interno delle istituzioni europee. Credo in una logistica capace di unire competitività e valori, innovazione e cultura, efficienza e sostenibilità".