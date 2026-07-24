Il business dei falsi contratti che aggira le regole dell’immigrazione: quando il lavoro diventa una merce da vendere

Quanto vale un ingresso in Italia? Per qualcuno vale anni di sacrifici, documenti, controlli amministrativi e rispetto delle regole. Per altri, invece, sembrerebbe avere semplicemente un prezzo: migliaia di euro. È questa la domanda che nasce osservando il servizio realizzato dalla trasmissione Fuori dal Coro, nel quale un uomo, inizialmente ignaro di parlare con un giornalista, sembrerebbe descrivere un sistema attraverso il quale, dietro il pagamento di consistenti somme di denaro, sarebbe possibile ottenere un contratto di lavoro fittizio per consentire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Successivamente, una volta scoperta la presenza delle telecamere, lo stesso interlocutore avrebbe preso le distanze da quanto dichiarato in precedenza. Naturalmente, nessuno può stabilire sulla base di un solo servizio televisivo se quelle parole corrispondano ad attività realmente compiute. Questo compito spetta esclusivamente agli organi investigativi e alla magistratura. Proprio per tale ragione, però, il caso merita di essere approfondito. Se quelle dichiarazioni trovassero riscontro, ci troveremmo davanti non a una semplice irregolarità amministrativa, ma a un sistema capace di danneggiare contemporaneamente la legalità, il mercato del lavoro, le imprese oneste e la sicurezza dello Stato. Negli ultimi anni le forze dell’ordine hanno documentato numerose indagini riguardanti presunte frodi collegate alle procedure di ingresso per motivi di lavoro. In una vasta operazione coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato sono stati eseguiti controlli in 23 province italiane, con l’obiettivo di verificare eventuali falsità documentali e irregolarità connesse alle procedure del cosiddetto Decreto Flussi.

I controlli hanno interessato oltre 1.300 persone e 167 aziende, portando anche all’esecuzione di arresti per diverse ipotesi di reato. L’attenzione degli investigatori si è concentrata, tra le altre cose, sulla possibile esistenza di imprese utilizzate per presentare domande di assunzione senza che vi fosse un reale fabbisogno di lavoratori o un’effettiva attività lavorativa successiva all’ingresso. In un’altra importante indagine condotta dai Carabinieri, gli inquirenti hanno ipotizzato l’esistenza di una rete composta da imprenditori, intermediari e altri soggetti che avrebbe simulato rapporti di lavoro destinati esclusivamente a ottenere il rilascio dei nulla osta. L’operazione ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari, fermo restando il principio secondo cui ogni responsabilità dovrà essere provata nel corso del procedimento giudiziario. A Caserta, in un diverso caso, la Polizia di Stato ha denunciato alcune persone dopo aver riscontrato anomalie e presunte falsità nella documentazione presentata per il rilascio di titoli di soggiorno. A Lodi, invece, un’altra vicenda giudiziaria ha riguardato l’utilizzo di un rapporto di lavoro ritenuto fittizio, finalizzato all’ottenimento di un permesso di soggiorno e di altri vantaggi. Si tratta di episodi diversi, avvenuti in territori differenti e riguardanti persone differenti. Eppure, il meccanismo ipotizzato appare spesso simile. Lo Stato autorizza l’ingresso di lavoratori stranieri quando un’impresa dichiara di avere un reale bisogno di personale. Il sistema può funzionare soltanto se il posto di lavoro esiste davvero, se il datore di lavoro possiede i requisiti economici necessari e se il rapporto di lavoro viene effettivamente avviato. Quando, invece, l’assunzione esiste soltanto sulla carta, l’intero procedimento perde la propria finalità. Secondo quanto emerso in diverse indagini, il contratto può essere interamente simulato oppure cessare immediatamente dopo l’arrivo del lavoratore in Italia. In altri casi l’impresa esiste formalmente, ma non possiede una struttura, un’attività economica o un volume d’affari compatibili con il numero di lavoratori richiesti. Il soggetto interessato a entrare in Italia può essere chiamato a versare somme molto elevate a intermediari che promettono documenti, contratti e autorizzazioni. In questo modo il lavoro smette di essere una reale opportunità occupazionale e diventa un semplice strumento per ottenere l’ingresso nel territorio nazionale: un lasciapassare acquistato, un documento formalmente regolare ma potenzialmente privo di qualsiasi sostanza. Dietro questi sistemi non vi è soltanto la violazione delle norme sull’immigrazione. Vi è anche lo sfruttamento della disperazione. Molte persone che cercano di arrivare in Europa provengono da contesti di povertà, disoccupazione o forte instabilità economica. Per pagare gli intermediari possono indebitarsi, vendere beni di famiglia o affidarsi a reti criminali capaci di controllare ogni fase del viaggio. Una volta arrivate in Italia, possono scoprire che il lavoro promesso non esiste. A quel punto, senza reddito, senza tutele e con un debito da restituire, diventano facilmente ricattabili. Possono essere costrette ad accettare lavoro nero, salari irrisori, turni massacranti, sistemazioni abitative degradanti o ulteriori pagamenti.

Per questo, in molte situazioni, il lavoratore straniero può essere contemporaneamente parte di un procedimento irregolare e vittima di chi ha organizzato il sistema. Ogni posizione deve essere valutata individualmente. Sarebbe grave trasformare queste vicende nella condanna di un’intera comunità nazionale o di tutti gli stranieri presenti in Italia. La responsabilità penale è personale. Non esistono popoli colpevoli. Esistono persone che commettono reati, persone che li favoriscono, persone che ne traggono profitto e persone che ne diventano vittime. La maggioranza degli immigrati presenti in Italia lavora, paga le tasse, rispetta le regole e affronta percorsi amministrativi spesso lunghi e complessi. Proprio questi cittadini sono tra i primi a essere danneggiati dalle frodi. Ogni pratica falsa può sottrarre spazio a chi avrebbe realmente diritto a entrare per lavorare. Ogni contratto inesistente alimenta diffidenza verso chi possiede invece un contratto autentico. Ogni organizzazione criminale che specula sull’immigrazione danneggia anche le comunità straniere che vivono onestamente nel nostro Paese. Il problema, quindi, non è la nazionalità di chi commette l’illecito. Il problema è l’esistenza di una rete capace di trasformare una procedura pubblica in un mercato clandestino. Le frodi legate ai falsi contratti colpiscono anche le aziende italiane che rispettano la legge. Molti settori produttivi faticano a trovare personale e utilizzano le quote di ingresso per assumere lavoratori realmente necessari. Se una parte delle domande viene occupata da pratiche fittizie, le imprese serie rischiano di non ottenere le autorizzazioni necessarie. Il risultato è paradossale. Da un lato vi sono aziende che cercano realmente lavoratori e non riescono ad averli. Dall’altro vi sono soggetti che presentano richieste senza avere alcuna intenzione di garantire un impiego. Il sistema finisce così per premiare chi aggira le regole e penalizzare chi le rispetta. Ogni contratto falso produce conseguenze che vanno oltre il singolo ingresso. Gli uffici pubblici impiegano tempo e risorse per esaminare pratiche costruite artificialmente. Le quote disponibili vengono sottratte ai lavoratori e alle imprese che ne avrebbero reale necessità. Le organizzazioni illegali accumulano profitti. I controlli amministrativi perdono efficacia. Lo Stato, soprattutto, perde la possibilità di conoscere la reale situazione lavorativa, economica e abitativa della persona autorizzata a entrare. Questo non significa sostenere che ogni straniero entrato mediante una pratica irregolare rappresenti automaticamente un pericolo per la collettività. Un’affermazione del genere sarebbe ingiustificata. Il problema di sicurezza pubblica riguarda piuttosto l’esistenza di organizzazioni in grado di aggirare le procedure, costruire documentazione falsa, movimentare denaro e introdurre persone al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge. Quando una rete criminale riesce a controllare il percorso migratorio di una persona, può continuare a esercitare potere su di essa anche dopo il suo arrivo. Le indagini condotte in diverse parti d’Italia mostrano che questi meccanismi difficilmente vengono realizzati da una sola persona. Occorrono contatti nel Paese d’origine. Occorre qualcuno capace di trovare i soggetti interessati. Occorrono imprese disponibili a presentare le richieste. Possono servire prestanome, consulenti, gestori di società, falsificatori o intermediari capaci di seguire le pratiche amministrative. Dietro un contratto fittizio può quindi nascondersi una struttura organizzata che divide compiti, guadagni e responsabilità. Una vera e propria associazione a delinquere. Per ogni ingresso possono essere richieste somme di diverse migliaia di euro. Moltiplicate per decine o centinaia di pratiche, queste cifre possono generare profitti enormi. Seguire il denaro diventa dunque uno degli strumenti più importanti per ricostruire le reti. 8Il legislatore è intervenuto nel 2024 modificando la disciplina relativa agli ingressi per lavoro. Il decreto-legge n. 145 del 2024, successivamente convertito nella legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha introdotto misure finalizzate a rafforzare i controlli, migliorare la gestione delle procedure e contrastare le irregolarità.

Tra gli obiettivi vi è quello di verificare con maggiore attenzione la reale esistenza delle imprese, la loro capacità economica, il numero di richieste presentate e la coerenza tra l’attività dichiarata e i lavoratori domandati. L’incrocio tra banche dati pubbliche può aiutare a individuare aziende appena costituite, prive di fatturato, senza dipendenti o con richieste manifestamente sproporzionate rispetto alle loro dimensioni. Questi strumenti sono importanti, ma da soli non bastano. Le reti criminali modificano rapidamente i propri sistemi e possono utilizzare imprese esistenti, soggetti formalmente incensurati o documenti apparentemente regolari. Servono quindi controlli non soltanto prima dell’ingresso, ma anche dopo. Bisogna verificare se il lavoratore sia stato realmente assunto, se percepisca uno stipendio, se vengano versati i contributi e se svolga effettivamente l’attività indicata nel contratto. Il filmato trasmesso da Fuori dal Coro pone interrogativi che meritano una risposta. Le dichiarazioni registrate sono state trasmesse agli organi competenti? La persona ripresa è stata identificata? Sono state controllate eventuali imprese o attività commerciali a essa riconducibili? Risultano richieste di nulla osta presentate direttamente o attraverso soggetti collegati? Quanti cittadini stranieri sarebbero stati interessati? I rapporti di lavoro sono realmente iniziati? Sono state emesse buste paga? Sono stati versati contributi? Esistono trasferimenti di denaro compatibili con le cifre menzionate? Vi sono altre persone coinvolte? Queste domande non rappresentano una condanna. Rappresentano la richiesta di un accertamento. Il giornalismo non deve sostituirsi ai tribunali, ma ha il dovere di segnalare fatti di possibile interesse pubblico e chiedere che vengano verificati. Nel raccontare vicende di questo genere è necessario mantenere un principio fondamentale. Le immagini televisive, anche quando appaiono molto forti, non equivalgono a una sentenza. Una registrazione può costituire un elemento di interesse investigativo, ma deve essere analizzata nel suo contesto. Occorre verificare se sia integrale, se le frasi siano state comprese correttamente, se vi siano state provocazioni, fraintendimenti o millanterie e se alle parole siano seguite condotte concrete. La persona ripresa ha diritto a fornire la propria versione dei fatti. Ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. Chiedere un’indagine non significa chiedere una condanna preventiva. Significa chiedere che lo Stato non ignori dichiarazioni potenzialmente gravi. Il fenomeno delle false assunzioni danneggia tutti. Danneggia le imprese che cercano realmente personale. Danneggia i lavoratori stranieri che rispettano le procedure. Danneggia i cittadini italiani. Danneggia l’amministrazione pubblica. Danneggia la credibilità delle politiche migratorie. Ogni sistema costruito per aggirare la legge alimenta un’economia parallela che produce denaro, sfruttamento e insicurezza. Per questo il servizio televisivo non dovrebbe rimanere soltanto un fatto mediatico destinato a essere dimenticato dopo pochi giorni. Merita una verifica. Se le parole pronunciate non corrispondessero ad alcuna attività concreta, sarà corretto accertarlo.

Se, al contrario, dietro quelle dichiarazioni esistesse una rete capace di vendere contratti di lavoro fittizi, sarebbe dovere dello Stato individuarne i responsabili, ricostruire i flussi di denaro e impedire che altre persone vengano coinvolte. In uno Stato di diritto il lavoro non può diventare una merce da acquistare. L’ingresso in Italia non può dipendere dal pagamento di una somma a un intermediario. E una procedura pubblica non può essere lasciata nelle mani di chi la trasforma in un affare clandestino. La fermezza, però, deve sempre accompagnarsi alla precisione. Nessuna impunità per chi organizza frodi. Nessuna accusa collettiva contro intere comunità. Solo indagini serie, responsabilità personali e rispetto della legge sempre