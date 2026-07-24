L’Islam radicale deve adattarsi ai valori dell’Occidente: la lezione della Svezia che dovrebbe far riflettere anche l’Italia

STOCCOLMA: Le dichiarazioni della vice primo ministro svedese Ebba Busch hanno riacceso un dibattito destinato a coinvolgere tutta l’Europa. La leader dei Cristiano-Democratici ha affermato che la pratica dell’Islam deve essere compatibile con le leggi e i valori della Svezia e che chi non è disposto a rispettarli non dovrebbe ottenere asilo né essere accolto nel Paese. Parole che hanno suscitato reazioni contrastanti, ma che pongono una questione sempre più attuale: fino a che punto una società democratica può accogliere culture e tradizioni che rifiutano i principi fondamentali dello Stato di diritto? È importante chiarire un punto fondamentale.

Il problema non è l’Islam come religione, professata pacificamente da milioni di persone nel mondo e anche in Italia. Il vero pericolo è rappresentato dall’islamismo radicale, un’ideologia estremista che utilizza la religione per giustificare violenza, terrorismo, odio verso l’Occidente e il rifiuto dei valori democratici. Negli ultimi anni, anche l’Italia ha dovuto fare i conti con questo fenomeno. Le forze dell’ordine e la magistratura hanno condotto numerose operazioni contro reti di radicalizzazione jihadista, individuando soggetti accusati di propaganda estremista, reclutamento e collegamenti con organizzazioni terroristiche internazionali. Si tratta di un fenomeno monitorato costantemente dalle autorità di sicurezza, che conferma come il rischio della radicalizzazione non possa essere sottovalutato. Il principio espresso da Ebba Busch è chiaro: chi sceglie di vivere in un Paese democratico deve rispettarne le leggi, la Costituzione e i valori fondamentali. Nessuna convinzione religiosa può prevalere sulla libertà individuale, sulla parità tra uomo e donna, sulla libertà di espressione, sul rispetto delle istituzioni e sullo Stato di diritto. L’integrazione non può significare la rinuncia all’identità culturale e giuridica di una nazione. Al contrario, può funzionare solo quando esiste un patto reciproco: il Paese ospita, offre opportunità e garantisce diritti; chi arriva accetta di rispettarne le regole. Anche l’Italia dovrebbe affrontare questo dibattito con maggiore coraggio. Parlare di sicurezza, integrazione e rispetto delle regole non significa essere contro una religione o discriminare una comunità. Significa difendere i principi sui quali si fonda la nostra Repubblica e garantire una convivenza civile basata sul rispetto reciproco.

Contrastare l’islamismo radicale non equivale a criminalizzare tutti i musulmani. Sarebbe un errore grave e ingiusto. La maggior parte dei musulmani vive la propria fede nel pieno rispetto delle leggi e dei valori democratici. Proprio per questo, sono spesso i primi a subire i danni provocati dall’estremismo, che alimenta diffidenza e tensioni sociali. Le parole della vice premier svedese rappresentano dunque uno spunto di riflessione per tutta l’Europa. Difendere la libertà religiosa significa anche pretendere che ogni religione venga praticata nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi democratici. L’integrazione non può prescindere da questo equilibrio: rispetto delle differenze, ma nessuna tolleranza verso chi usa la religione come strumento di radicalizzazione, violenza o rifiuto dei valori costituzionali. La vera sfida del nostro tempo è tra l’islamismo radicale e l’Occidente. Da una parte ci sono le democrazie fondate sulla libertà, sull’uguaglianza e sullo Stato di diritto; dall’altra chi, in nome dell’estremismo, vorrebbe sostituire quei principi con un’ideologia incompatibile con i valori democratici. Difendere quei valori non significa essere contro una religione, ma proteggere le fondamenta della nostra civiltà democratica. Nel nostro paese non c’è spazio per chiunque voglia professare l’odio verso gli altri, per cui non c’è assolutamente spazio per chi professa l’islam radicale.