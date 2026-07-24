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Alessandro Marchi, l’eroe che ha dato la vita per gli altri: grazie per il tuo sacrificio

di Andrea Pasinivenerdì 24 luglio 2026
Alessandro Marchi, l’eroe che ha dato la vita per gli altri: grazie per il tuo sacrificio

2' di lettura

Ci sono uomini che fanno del proprio lavoro una missione. Uomini che, ogni giorno, affrontano il fuoco, il pericolo e l’incertezza con un solo obiettivo: salvare vite umane. Alessandro Marchi, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è uno di loro. Ha perso la vita mentre era impegnato nello spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, colto da un malore durante il servizio. Aveva 59 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo tra i colleghi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma in tutto il Paese. Perché quando cade un servitore dello Stato mentre compie il proprio dovere, l’Italia intera perde un pezzo del suo cuore.

Ad Alessandro Marchi va il nostro più profondo e sincero ringraziamento. Ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, mettendo sempre il bene della collettività davanti alla propria sicurezza. Un esempio di coraggio, altruismo e senso del dovere che merita il rispetto di tutti. Alla sua famiglia rivolgiamo il nostro più commosso e affettuoso abbraccio. Nessuna parola potrà colmare il dolore per una perdita così grande, ma possano trovare conforto nella consapevolezza che Alessandro sarà ricordato come un uomo che ha onorato fino all’ultimo la divisa che indossava e il giuramento fatto al Paese. Un plauso, infine, va a tutti i Vigili del Fuoco d’Italia. Donne e uomini straordinari che, ogni giorno e spesso nel silenzio, mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri, intervenendo tra incendi, terremoti, alluvioni, incidenti e calamità. Sono tra i volti più nobili dello Stato, sempre presenti quando c’è bisogno, senza chiedere nulla in cambio. Grazie, Alessandro Marchi. Grazie a tutti i Vigili del Fuoco. L’Italia non dimenticherà mai il vostro coraggio, il vostro sacrificio e il vostro straordinario spirito di servizio. Riposa in pace, eroe.

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