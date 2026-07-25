AL VIA "GUEST STAR", IL NUOVO FORMAT TRASMEDIALE DI RADIO LIBERTÀ CHE CAMBIA IL MODO DI RACCONTARE LA POLITICA

Debutto lunedì 27 luglio, in diretta dalle 21 alle 23. Alessandro Morelli e Sammy Varin conducono la prima puntata con ospite il senatore Claudio Borghi. Si parte dalla legittima difesa, ma "Guest Star" nasce per andare oltre il commento dell'attualità: un confronto senza copioni, aperto alle domande dei cittadini, dove le idee, le proposte e le dichiarazioni dei protagonisti possono trasformarsi nelle notizie del giorno dopo.

Roma, 24 luglio 2026 – La politica ha bisogno di tempo. Tempo per spiegare, per confrontarsi, per rispondere. Tempo che oggi, troppo spesso, viene sacrificato alla logica dei titoli, delle polemiche e delle dichiarazioni di pochi secondi. Da questa idea nasce "Guest Star", il nuovo format di Radio Libertà condotto dal sottosegretario Alessandro Morelli e Sammy Varin, in onda lunedì dalle 21 alle 23. Non un talk show tradizionale e non una semplice intervista. Guest Star è uno spazio di confronto nel quale i protagonisti della vita politica e istituzionale sono chiamati ad affrontare i temi più rilevanti dell'attualità senza i tempi compressi della televisione e senza il filtro delle dichiarazioni preconfezionate. A rendere il format ancora più innovativo sarà il ruolo del pubblico. Gli ascoltatori potranno intervenire in diretta con messaggi e vocali WhatsApp, ponendo domande, chiedendo chiarimenti, sollecitando approfondimenti e contribuendo concretamente allo sviluppo della conversazione. Il confronto non sarà quindi soltanto tra conduttori e ospite, ma coinvolgerà direttamente i cittadini.

L'obiettivo di Guest Star non è rincorrere il dibattito pubblico, ma contribuire a costruirlo. Ogni puntata nasce per mettere i protagonisti della vita politica nelle condizioni di spiegare, approfondire, assumersi responsabilità e, quando accade, far emergere notizie destinate ad alimentare il confronto ben oltre le due ore di diretta.

Ad inaugurare il nuovo appuntamento sarà, lunedì 27 luglio, il senatore Claudio Borghi. La prima puntata sarà dedicata al tema della legittima difesa e ai rapporti con l’Europa, tra gli argomenti più discussi e divisivi del momento, affrontati non soltanto dal punto di vista politico, ma anche attraverso le domande e le sollecitazioni del pubblico.

La trasmissione andrà in onda in diretta su Radio Libertà, sul DAB 12A+, in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell'emittente, sui canali social di Alessandro Morelli, Claudio Borghi e Sammy Varin, sui profili ufficiali della Lega, su YouTube Radio Libertà e sulla Web TV del sito della radio. La prima trasmissione concepita per essere trasmediale su tutte le piattaforme. Gli studi saranno inoltre aperti al pubblico, che potrà assistere dal vivo alla trasmissione.