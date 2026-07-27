"I Tesori del Mediterraneo" 2026: il Sud diventa palcoscenico dell'eccellenza italiana

Dal 31 luglio al 2 agosto, Reggio Calabria si prepara ad accogliere la XXI edizione de "I Tesori del Mediterraneo". La manifestazione, evento storicizzato della Regione Calabria e istituzionalizzato e finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, supera i confini regionali per proporsi come un appuntamento di caratura nazionale, capace di catalizzare l'attenzione su un modello di sviluppo che unisce cultura, turismo, spettacolo, sport di alto profilo e confronto istituzionale.

L'evento si fregia del prestigio di una vasta rete di patrocini e adesioni istituzionali, confermandosi come un progetto di sistema capace di coinvolgere enti, comuni e realtà provinciali da tutto il Paese. Questa convergenza istituzionale attesta il valore dell'iniziativa non solo come momento celebrativo, ma come piattaforma strategica in cui le dinamiche del Paese trovano sintesi. Attraverso un format originale e coinvolgente, che integra la spettacolarità della Regata del Mediterraneo con il dibattito dei Salotti Televisivi, l’intrattenimento degli spettacoli affidato a ospiti di prestigio e il valore culturale del Premio Letterario APOLLO, la manifestazione crea un ecosistema in cui enti, aziende e protagonisti della scena culturale nazionale interagiscono per generare valore aggiunto. Non si tratta solo di valorizzare un territorio, ma di offrire uno spazio di confronto cruciale per le filiere produttive e culturali che guardano al Mediterraneo come orizzonte di crescita.

"Questa XXI edizione segna un passo decisivo verso una dimensione pienamente nazionale" – dichiara Natalia Spanò, Presidente Associazione Nuovi Orizzonti e organizzatrice dell'evento– "L’obiettivo non è mai stato soltanto locale: i Tesori del Mediterraneo nascono per essere un centro di gravità per le eccellenze di tutta Italia. Abbiamo creato un palcoscenico dove le istanze del Paese si incontrano, favorendo un indotto economico e culturale di ampio respiro. Vogliamo che chi arriva a Reggio Calabria in quei giorni percepisca di essere al centro di un dialogo che riguarda l'intero sistema Italia, trasformando l’Arena dello Stretto in un hub fondamentale per la promozione e lo sviluppo delle nostre migliori realtà".

Il programma 2026 si distingue per una spiccata vocazione serale, capace di trasformare il Lungomare Falcomatà in un punto di incontro vivo fino a mezzanotte. Cuore pulsante è la Cittadella del Mediterraneo, hub espositivo e promozionale che accoglierà realtà istituzionali e aziendali in una vetrina d’eccezione.

Il percorso multidisciplinare prosegue con la spettacolarità della Regata del Mediterraneo e la profondità culturale degli incontri letterari del Premio "APOLLO" - Opera TRESOLDI, che si conferma spazio privilegiato per la lettura di qualità.

L’Arena dello Stretto, infine, sarà il palcoscenico dei Salotti Televisivi e dei grandi spettacoli serali – come "Salite a Bordo", "I Giochi degli Dei" e “L’Olimpo degli Dei” – che vedranno la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama nazionale.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.tesoridelmediterraneo.it e sui canali social @tesoridelmediterraneo.