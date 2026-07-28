IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 giugno 2026. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Ricavi in aumento del 38%, EBITDA in crescita del 49% e un risultato netto più che raddoppiato, da 23,1 a 50,7 milioni di euro, testimoniano la capacità del Gruppo di trasformare la propria strategia in risultati concreti. Questa performance è stata sostenuta dal contributo delle attività legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, da un calendario fieristico particolarmente favorevole e dall’ampliamento del perimetro del Gruppo con Expotrans e Stipa, ma soprattutto riflette un percorso di evoluzione che continua a rafforzare il posizionamento competitivo di Fiera Milano come piattaforma internazionale sempre più integrata al servizio delle imprese, delle filiere e dei territori. Nel corso del semestre abbiamo ospitato alcune delle principali manifestazioni, da Fashion Link Milano a Mostra Convegno Expocomfort, fino al Salone del Mobile e a TUTTOFOOD, confermando la capacità delle manifestazioni di interpretare i cambiamenti dei mercati e di creare valore per interi ecosistemi. Parallelamente continuiamo ad arricchire e qualificare il nostro portafoglio. La nomina del nuovo Direttore Artistico di miart rappresenta una scelta strategica che riflette il percorso di riposizionamento di Fiera Milano. Vogliamo che i nostri asset proprietari siano sempre più piattaforme capaci di generare valore durante tutto l'anno, creare connessioni, produrre contenuti e contribuire allo sviluppo degli ecosistemi in cui operano. È la stessa visione che guida la crescita di progetti come NetZero Milan, nati per accompagnare le grandi trasformazioni economiche, industriali e sociali e rafforzare il posizionamento internazionale di Fiera Milano. Stiamo inoltre ridisegnando i nostri spazi espositivi per renderli sempre più dinamici, modulari e flessibili, capaci di adattarsi rapidamente alle esigenze dei diversi format e di offrire un'esperienza sempre più coinvolgente a pubblico, espositori e organizzatori. Una trasformazione pensata per accompagnare l'evoluzione del mercato fieristico e sostenere la crescita di nuovi modelli di evento, dall'entertainment alle confexpo, facendo dei nostri quartieri un'infrastruttura sempre più moderna e orientata all'experience. La conferma della guidance riflette la fiducia nella traiettoria di sviluppo del Gruppo e nella capacità di continuare a creare valore attraverso un modello di business sempre più evoluto. Anche il riconoscimento ottenuto come Top ESG Performer e l’ingresso tra le prime dieci società quotate italiane nell’ESG Identity Corporate Index confermano che sostenibilità, innovazione e crescita fanno parte di una stessa visione. È con questo approccio che stiamo costruendo la Fiera Milano del prossimo decennio: non solo un luogo in cui si organizzano eventi, ma una piattaforma capace di anticipare i mercati, mettere in relazione imprese, persone e idee e generare nuove opportunità di crescita per il sistema economico”. RISULTATI AL 30 GIUGNO 2026 Nei primi sei mesi del 2026 i Ricavi Consolidati ammontano a 245,7 milioni di euro, in aumento di 67,9 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del 2025. Nel periodo si sono svolte 37 manifestazioni fieristiche (26 in Italia e 11 all’estero, 21 direttamente organizzate e 16 ospitate), 48 eventi congressuali per un totale di 922.339 metri quadrati totali occupati. La crescita dei ricavi è principalmente riconducibile alle attività connesse ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sia per l’utilizzo delle venue e la realizzazione delle infrastrutture temporanee presso il quartiere fieristico di Rho, sia per l’impiego della venue di Milano destinata a ospitare il Main Media Centre. Alla variazione contribuisce inoltre il più favorevole calendario fieristico, caratterizzato dalla presenza, negli anni pari, delle manifestazioni biennali Mostra Convegno Expocomfort e Transpotec Logitec. Ulteriori effetti positivi derivano dalla crescita dei ricavi nei servizi di logistica e allestimento, sostenuta dall’acquisizione del Gruppo Expotrans, perfezionata nel secondo trimestre 2025, e di Stipa S.p.A., acquisita nel primo trimestre 2026, nonché dal consolidamento integrale di MiCo DMC S.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 2026. anche Milano Unica, con oltre 700 aziende partecipanti e una crescita del 25% degli espositori europei, e MIDO, con circa 1.200 espositori e 42.000 presenze da oltre 160 Paesi. Febbraio ha visto il debutto di Fashion Link Milano, che ha riunito MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, Sì Sposaitalia Collezioni e TheOneMilano, per un totale di 1.777 brand (45% esteri) e 46.000 visitatori. Hanno seguito Lineapelle (705 espositori e circa 16.000 operatori), BIT (250 espositori da 54 Paesi), MyPlant & Garden (800 marchi e 28.000 operatori) e Filo. A marzo si sono svolte la 44ª edizione di Mostra Convegno Expocomfort (oltre 1.400 espositori e 120.000 visitatori, più del 35% internazionali), la prima edizione di SEAQUIP – Mediterranean Yacht & Marine Equipment Trade e Fa' la cosa giusta! con 65.000 visitatori (+20% rispetto al 2025). Ad aprile si sono tenuti miart (160 gallerie da 24 Paesi) e il Salone del Mobile Milano, con 316.342 presenze da 167 Paesi e 1.900 brand, oltre ad ATHX Milan, competizione internazionale dedicata al functional fitness. A maggio, TUTTOFOOD ha registrato il record di 123.000 presenze, affiancata da Transpotec Logitec e Next Mobility Exhibition (31.686 visitatori professionali da 80 Paesi e oltre 500 aziende), oltre a MAPIC Italy, AI Week e alla seconda edizione di AF – L'Artigiano in Fiera | Anteprima d'Estate. A giugno si è svolta la prima edizione di MaTec 2026, che ha riunito Plast, Xylexpo e Composites Future, registrando 44.907 presenze e confermando il ruolo di Fiera Milano quale piattaforma di riferimento per i principali comparti industriali e manifatturieri. Sul mercato internazionale, i ricavi del settore Attività Fieristiche Estero nel primo semestre 2026 si attestano a 5,6 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni di euro rispetto ai 4,3 milioni di euro del corrispondente periodo del 2025. L’attività internazionale si è aperta nel mese di febbraio in Sudafrica con l’undicesima edizione di Investec Cape Town Art Fair (ICTAF), principale fiera di arte contemporanea del continente africano, che ha riunito 126 gallerie provenienti da 34 Paesi e 490 artisti, attirando circa 34.000 visitatori. In Brasile, Fruit Attraction São Paulo ha registrato 18.400 visitatori provenienti da 60 Paesi e 450 marchi, mentre nel mese di giugno EXPOSEC – International Security Fair ha coinvolto oltre 800 marchi espositori e 55.187 operatori professionali. È stato inoltre rinnovato fino al 2033 l’accordo tra IFEMA Madrid e Fiera Milano Brasil per la coorganizzazione di Fruit Attraction São Paulo. Nel corso del semestre, l’attività è proseguita anche in Cina con lo svolgimento di diverse manifestazioni, tra cui Chengdu International Industry Fair, DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, LET China, GITF – Guangzhou International Travel Fair e Fastener Show China. Il settore Congressi ha registrato nel primo semestre 2026 ricavi pari a 47,9 milioni di euro, in aumento di 10,3 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è principalmente riconducibile all’utilizzo di Allianz MiCo quale Main Media Centre dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sede delle attività di produzione, gestione e distribuzione dei contenuti audiovisivi destinati ai broadcaster internazionali, nonché al consolidamento integrale di MiCo DMC. Nel secondo trimestre, accanto alle attività olimpiche, Allianz MiCo ha ospitato un articolato calendario di congressi, eventi business e manifestazioni, tra cui Packaging Première, Netcomm Forum, Salone del Risparmio, Fastener Fair Italy, ESXENCE, Toys & Baby Milano ed ESGE Days 2026, confermandosi sede di riferimento per eventi nazionali e internazionali, anche in ambito medico-scientifico. È stato inoltre annunciato che il prossimo 21 ottobre Allianz MiCo ospiterà CES Unveiled Milan, tappa europea della Road to CES dedicata all’innovazione tecnologica.