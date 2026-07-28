"A Better Tomorrow Days": un confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sui grandi temi dell'attualità

Senato e Camera dei Deputati, maggioranza e opposizione, Parlamento europeo e Regione Lazio. Venerdì sera, a San Felice Circeo, ci saranno davvero tutti per gli “A Better Tomorrow Days”, il format di dibattiti promosso dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, nato per mettere a confronto istituzioni, imprese e cittadini sui grandi temi dell’attualità.

L’appuntamento, dal titolo “Il mare genera valore”, è in programma alle 19.30 in piazzale Cresci, subito dopo l’inaugurazione del nuovo lungomare del Comune pontino. Al tavolo siederanno i vicepresidenti di Senato e Camera, Gian Marco Centinaio e Fabio Rampelli, l’europarlamentare Salvatore De Meo, la senatrice Silvia Fregolent, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, insieme ai rappresentanti di Rome Technopole e BAT Italia, Antonino Galletti e Andrea Di Paolo. E non è escluso che il parterre si allarghi ulteriormente: nelle ultime ore, infatti, altri esponenti politici, sindaci e associazioni di commercianti avrebbero chiesto di partecipare.

L’occasione è di quelle che fanno discutere. Già la scorsa estate gli “A Better Tomorrow Days” si sono affermati come uno dei salotti politici più seguiti della stagione, con una formula che punta sul confronto diretto tra relatori e pubblico. Lo ha ribadito anche Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia: «L’incontro di venerdì sarà un confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini. È proprio dal dialogo e dall’ascolto che possono nascere proposte utili e percorsi condivisi per affrontare le sfide dei territori».

Del resto, quante occasioni capitano a un territorio, soprattutto strategico come quello pontino, di confrontarsi direttamente con alcuni dei principali protagonisti della politica italiana, europea e regionale?

A rendere ancora più interessante l’appuntamento è anche il tema scelto: “Il mare genera valore”. Un titolo che racchiude le prospettive della blue economy e della tutela dell’ambiente, come spiega Livio Buffo: «Abbiamo scelto di aprire la nuova stagione parlando di mare e blue economy, coinvolgendo realtà come Rome Technopole, punto di riferimento per ricerca e innovazione, e BAT Italia, impegnata da sei anni nella tutela dell’ambiente marino con la campagna antilittering “Piccoli gesti, grandi crimini”».

Più che un semplice talk, si preannuncia una sorta di Stati generali del mare, con il Circeo pronto a diventare, per una sera, il punto d’incontro tra politica, ricerca, imprese e territorio.