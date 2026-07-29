FIEG: riunito il Consiglio generale, necessarie ulteriori risorse a sostegno dell’informazione professionale di qualità

Si è riunito oggi il Consiglio generale della FIEG. Il Presidente Andrea Riffeser Monti ha riferito di aver ricevuto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, rassicurazioni sulla emanazione dei provvedimenti per la conferma delle principali misure di sostegno: il contributo per le copie vendute, quello a favore della rete di vendita e della distribuzione locale e il sostegno agli investimenti in innovazione.

A causa della contrazione delle risorse complessive a disposizione, tali interventi troveranno conferma con importi minori rispetto allo scorso anno. Una riduzione che rischia di non coprire il reale fabbisogno delle imprese editrici e della filiera in un momento così delicato.

Da qui l’invito rivolto al Governo e alle istituzioni affinché si adoperino per individuare e stanziare ulteriori risorse anche per altre misure di sostegno. Gli interventi dovrebbero garantire la tenuta occupazionale delle aziende, il pluralismo dell’informazione e la transizione digitale di un comparto strategico per l’intero Paese.

Il Consiglio generale ha esaminato lo stato del confronto con le organizzazioni dei lavoratori poligrafici e gli sviluppi relativi al Fondo Casella, nell’ambito del dialogo tra le parti sociali volto a individuare rapidamente soluzioni condivise per le esigenze del settore e dei suoi addetti.

Ampio spazio è stato poi dedicato ai temi della distribuzione della stampa, settore che è stato sottolineato richiede urgenti interventi strutturali di salvaguardia, e all’andamento del negoziato con le organizzazioni sindacali degli edicolanti. Il negoziato con queste ultime presenta tuttora elementi di complessità e permangono significative divergenze su alcuni aspetti di interesse per la filiera. Il Consiglio generale ha valutato positivamente il recente percorso che ha visto editori e edicolanti uniti davanti alla Conferenza delle Regioni e al Sottosegretario Barachini, per rappresentare le principali soluzioni alle criticità che interessano la rete di vendita e la distribuzione della stampa.