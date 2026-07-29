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Endesa, +41% di utili nonostante i prezzi bassi dell'energia elettrica in Spagna

mercoledì 29 luglio 2026
1' di lettura

Nonostante il prezzo medio del mercato elettrico all’ingrosso in Spagna sia sceso dell’8% su base annua con un valore di appena 73 euro/MWh nel primo semestre,  Endesa, la controllata spagnola di Enel, ha riportato un utile netto in aumento del 41% e ha alzato le stime per il 2026. 

L’Ebitda ha raggiunto circa 3,2 miliardi di euro (+20% rispetto al primo semestre del 2025) con un utile netto ordinario cresciuto a circa 1,5 miliardi di euro (+41% anno su anno).  La società ha rivisto al rialzo il target di utile netto ordinario per il 2026, sulla scia degli ottimi risultati del primo semestre del 2026.  

Aumentano i Capex dei primi 6 mesi del 14% a circa 1.100 milioni di euro, di cui più del 50% nelle reti (in crescita del 38% anno su anno). Endesa mantiene una solida struttura finanziaria, con un rapporto Debito Netto/EBITDA pari a circa 1,6x, tra i più solidi del settore.

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