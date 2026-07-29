Firmato a Palazzo Chigi l'Accordo Quadro tra il Dipartimento Casa Italia e Sogesid S.p.A.

È stato sottoscritto oggi, presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, l'Accordo Quadro tra il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e Sogesid S.p.A., finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per l'attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento.

L'Accordo affida a Sogesid S.p.A., Società di ingegneria ambientale dello Stato, il ruolo di supporto tecnico-specialistico per la realizzazione degli interventi promossi dal Dipartimento Casa Italia, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico. La Società potrà svolgere l’attività di centrale di committenza ed assicurare il supporto alla gestione, all'attuazione, alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi cofinanziati con risorse nazionali ed europee.

La cerimonia di firma è stata aperta dagli interventi del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che hanno sottolineato il valore strategico dell'intesa nel rafforzare la capacità amministrativa e operativa delle Istituzioni impegnate nella tutela del territorio e nella prevenzione dei rischi naturali.

L'Accordo Quadro è stato sottoscritto dal Capo del Dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara, e dall'Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., Errico Stravato. Presente anche la Presidente di Sogesid Silvia Paparella.

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato: “Questo accordo porta valore aggiunto nel contrasto al dissesto idrogeologico: Sogesid può mettere a disposizione solide capacità tecnico-operative maturate nel tempo. Per la cura del territorio l’azione del Governo è stata fin dall’inizio rivolta al reperimento di adeguate risorse, alla pianificazione, con responsabilità chiare, un sistema più semplice e un forte impulso alle tecnologie più innovative. La collaborazione tra Sogesid e Casa Italia si inquadra in una sfida complessa, ancor più nel tempo dei cambiamenti climatici, dalla quale dipendono la sicurezza dei cittadini e insieme le opportunità di crescita sostenibile del Paese”.

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, ha affermato: “La prevenzione è il primo investimento che uno Stato deve compiere per proteggere i cittadini e il territorio. Con questo Accordo Quadro rafforziamo la capacità di azione del Dipartimento Casa Italia, mettendo a disposizione competenze tecniche e strumenti operativi indispensabili per accelerare la realizzazione degli interventi e garantire una gestione sempre più efficace delle risorse pubbliche. La collaborazione con Sogesid rappresenta un tassello importante di una strategia che punta a rendere il nostro Paese più resiliente di fronte ai rischi naturali, a partire dal dissesto idrogeologico”.

Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara, ha osservato: “Con questo Accordo Quadro rafforziamo la capacità operativa del Dipartimento Casa Italia nell'attuazione delle politiche di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. La collaborazione con Sogesid ci consente di avvalerci di competenze tecnico-specialistiche qualificate per accompagnare tutte le fasi dei programmi e degli interventi, dalla progettazione alla gestione, fino al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse nazionali ed europee. In un contesto in cui la prevenzione dei rischi naturali e, in particolare, del dissesto idrogeologico rappresenta una priorità strategica per il Paese, questo accordo costituisce uno strumento concreto per rendere più efficaci, tempestive e trasparenti le azioni del Dipartimento. L'obiettivo è garantire una maggiore capacità di realizzazione degli interventi, mettendo a sistema competenze, innovazione e collaborazione istituzionale al servizio della sicurezza dei cittadini e della tutela del territorio”.

“L'intesa consolida la collaborazione tra il Dipartimento Casa Italia e Sogesid, mettendo a sistema competenze tecniche, capacità progettuali e strumenti operativi per accelerare la realizzazione degli interventi - ha affermato l'Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. Errico Stravato - migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche e garantire un monitoraggio puntuale delle opere, contribuendo agli obiettivi di sicurezza del territorio e di resilienza del Paese”.