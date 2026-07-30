Incontri con l'autore e con il vino: giovedì 30 luglio Elisabetta de Dominis presenta "Al di là della carne" (Aragno)

Proseguono gli appuntamenti degli Incontri con l’autore e con il vino, la rassegna promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curata dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall’enologo Michele Bonelli.

Giovedì 30 luglio alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, Elisabetta de Dominis presenta – in dialogo con il giornalista e scrittore Gian Paolo Polesini – “Al di là della carne” (Aragno), un romanzo che rilegge in chiave intensa e simbolica il mito di Camelot, dando voce soprattutto a Merlino e Viviana, la Dama del Lago. Attraverso due lunghi monologhi interiori, i protagonisti raccontano il loro rapporto fatto di amore, desiderio, tradimento, conflitto tra maschile e femminile e ricerca spirituale.

Più che un romanzo d’avventura, è un’indagine sull’amore, sul desiderio, sul tradimento e sull’impossibilità di colmare la distanza tra uomo e donna. Accanto ai due protagonisti affiorano anche figure come Morgana, Artù e Lancillotto, ma il cuore dell’opera è il legame tormentato tra Merlino e Viviana. La loro storia attraversa sofferenze, inganni e passioni fino a suggerire che i sentimenti autentici sopravvivono al corpo, continuando a vivere “al di là della carne”. Elisabetta de Dominis, studiosa di mitologia celtica e mediterranea, utilizza il patrimonio simbolico della Tavola Rotonda non per riscrivere la leggenda in chiave storica, ma per riflettere sulla natura eterna delle passioni umane. Ne emerge un’opera dal tono lirico e introspettivo, in cui il mito diventa uno specchio delle emozioni contemporanee e delle domande senza tempo sull’amore e sull’identità.

Il vino sarà la Malvasia Doc Friuli dell’Azienda Agricola Ca Modeano di Palazzolo dello Stella. Dal colore giallo intenso e luminoso, al naso presenta un ventaglio variegato di note balsamiche, floreali ed esotiche. Il sorso è morbido, avvolgente e dal finale lungo. Si esprime al meglio dopo un lungo affinamento in bottiglia.

All’interno del PalaPineta, sarà allestito un corner da Librerie Coop per poter acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele autografare dall’autrice.

Gli Incontri con l’autore e con il vino 2026 sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano Nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito e curati da Alberto Garlini, Giovanni Munisso e Michele Bonelli. La manifestazione e le iniziative collegate (stage di scrittura creativa, cene con l’autore) hanno il sostegno della Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Assoenologi, Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, Hotel Marina Uno, Banca360FVG, CiviBank, Ramberti, Adriastrade, Aedificare, Lazzarini Impianti, Officine Zamarian, Repower, Ma.in.cart., Applicatori società cooperativa, Ceda Impianti, Costruzioni Cicuttin, Dersut Caffè, Esternogiorno, Superflex – CBR Tendaggi, T.KOM, Zulianello Paolo, Koki, Artesegno, Lignano Banda Larga, Legnolandia.