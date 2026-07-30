OPEN FIBER: TEMPO CERTIFICATO E FIBRA SMART, AL VIA COLLABORAZIONE CON INRIM

Open Fiber e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM) avviano una collaborazione per sperimentare sulle reti in fibra ottica tecnologie di sincronizzazione temporale ad altissima precisione, comunicazione quantistica e monitoraggio distribuito dell'infrastruttura. L'obiettivo, si legge in una nota, è integrare telecomunicazioni e metrologia avanzata per rendere le reti digitali sempre più precise, sicure e resilienti, supportando applicazioni critiche e servizi ad alta affidabilità. La prima area di attività riguarda la diffusione del tempo certificato, elemento essenziale per coordinare sistemi e servizi che richiedono una sincronizzazione estremamente accurata, come transazioni finanziarie, reti energetiche, data center, infrastrutture industriali e piattaforme digitali complesse.La seconda linea della collaborazione è dedicata alle comunicazioni quantistiche. Le attività comprenderanno la progettazione, il test e la validazione di infrastrutture e protocolli basati su Quantum key distribution (Qkd), progettate per consentire lo scambio sicuro di chiavi crittografiche e rilevare eventuali tentativi di intercettazione. La sperimentazione consentirà di valutare l'efficacia delle tecnologie Qkd in scenari reali di telecomunicazione e di approfondire il contributo che tali tecnologie possono offrire alla protezione dei dati nel futuro scenario post-quantum. Una terza area della collaborazione riguarda il Fiber sensing distribuito, che permette di utilizzare la fibra ottica non solo per trasmettere dati, ma anche come sistema di rilevazione capace di monitorare in tempo reale condizioni fisiche e ambientali lungo l'infrastruttura.